LECCO – È un bilancio estremamente positivo quello che ACEL Service ha realizzato nel corso del 2017 e che è stato approvato dall’Assemblea del Soci. Un bilancio che vede crescere i clienti e il fatturato, a conferma della fiducia che ACEL Service ha saputo costruire sul mercato.

“La politica condotta in questi anni da ACEL Service sta dando i suoi frutti significativi – conferma il presidente Giovanni Priore – All’aumento del numero dei clienti corrisponde anche un aumento del fatturato complessivo, nonostante il clima mite del 2017 abbia frenato i consumi di gas naturale per riscaldamento. La trasparenza, l’efficienza, il servizio e la convenienza delle nostre tariffe sono stati gli elementi che il mercato ha voluto premiare, come per altro ben testimoniano anche i risultati dell’indagine di customer satisfaction che è stata condotta sulla nostra società. La presenza sul territorio, confermata dall’apertura di nuovi punti vendita, insieme alla competenza del nostro personale, all’ampliamento dei servizi e ad una politica di prezzi che, pur senza rinunciare alla redditività, si caratterizza per l’equilibrio e la convenienza, si sono rivelati fattori vincenti”.

I ricavi dei ACEL Service, nel corso del 2017, sono infatti cresciuti del 5,3% rispetto al 2016, portandosi a circa 80 milioni di euro: la crescita è dovuta principalmente all’aumento delle vendite di energia elettrica e al servizio di riqualificazione energetica. L’EBITDA si attesta a 6,22 milioni di Euro.

Il risultato positivo ante-imposte è di 4,660 milioni di euro, che si traduce, al netto delle imposte, in un utile di quasi 3,5 milioni di Euro.

Il portafoglio clienti gas ed energia elettrica è cresciuto complessivamente, al netto delle cessazioni amministrative, di 3.600 clienti, con un trend che si conferma anche in questo primo semestre 2018.

L’Assemblea dei Soci ha deciso di destinare a dividendo l’utile di esercizio e di distribuire ai Soci riserve pari a 16,770 milioni di euro, per un totale complessivo (dividendo + riserve) pari a 20,240 milioni di euro.

Dalla sua costituzione al 2017, ACEL Service ha fatto registrare un utile lordo di oltre 90,5 milioni di euro, pari a 56,2 utili netti, di cui 32,6 milioni distribuiti come dividendo ai Soci.