LECCO – Due messaggi diversi ma complementari sono quelli emersi ieri durante il convegno “Il lavoro: una sfida a tutte le età” promosso da Federmanager Lombardia, nell’ambito del progetto Oceano Verde e sostenuto da 4.Manager presso il campus lecchese del Politecnico di Milano.

Francesco Castelletti, già presidente di Federmanager Lecco e oggi alla guida di Federmanager Lombardia, ha rimarcato come “le aziende del Lecchese necessitano di tecnici e fanno fatica a trovarli”. La “fabbrica” per eccellenza, il Badoni, ne produce pochi perché in molti vanno all’università e quei pochi le imprese se li contendono ma senza soddisfare appieno il fabbisogno.

Vicky Piria, oggi istruttore per la Ferrari dopo aver provato la strada per diventare pilota, ha portato la sua personale testimonianza: “Quando ho capito che non potevo fare il pilota sono ripartita da quel che sapevo fare e cioè guidare una macchina. Sono diventata istruttore adattandomi al cambiamento”. Anche se come donna qualche difficoltà c’è stata,“se ti impegni ce la fai. Serve tanta passione per fare le cose bene”.

Che fare, dunque, per realizzare il sogno di un lavoro stabile? Innanzitutto, secondo gli organizzatori del convegno, cambiare punto di vista:” a Lecco basterebbe guardare con più attenzione alle scuole tecniche e valorizzare l’occupazione in fabbrica perché il lavoro sia una sfida vinta, soprattutto per i giovani. Impegno e passione personali possono fare il resto. Per gli adulti un serio percorso formativo può essere la chiave di volta”.

Federico Mioni, direttore di Federmanager Academy e autore del libro “Il lavoro di qualità. Come prepararsi alla sfida dell’occupazione”, ha fatto quindi il punto su un altro fronte problematico, la rivoluzione digitale: “E’ necessario tenerla per le corna”. Come? “Attraverso la formazione e le competenze. Ma anche ascoltare il territorio per capire cosa fare per rispondere meglio”. E’ possibile vincere la corsa contro la macchina, ma bisogna sapere cosa fare: servono persone che sappiano comprendere lo spirito di un team, sacrificarsi, ascoltare…”.

Proprio dal territorio è giunta un’indicazione forte per voce di Lorenzo Riva, presidente dell’Unione Industriali: “Dobbiamo rimettere al centro il lavoro e le politiche per lavoro. Bisogna sognare e avere il coraggio di osare”.

All’incontro erano presenti anche Diego Bresciani, presidente Federmanager Lecco, Marco Vigini, presidente Associazione Italiana per la Direzione del Personale Lombardia, Fulvio D’Alvia, direttore Generale 4.Manager, e Andrea Montagna di Orienta Spa.