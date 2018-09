LECCO – C’è tempo fino al 17 settembre per inviare domanda di iscrizione al Corso ITS in Tecnico superiore per l’automazione ed i sistemi meccatronici industriali della sede di Lecco, che è pronto alla ripresa delle lezioni sia per gli studenti che dovranno affrontare la seconda annualità formativa sia per i nuovi selezionati.

Il Corso è promosso, per la sua declinazione sul territorio lecchese, da Confindustria Lecco e Sondrio con anche la Fondazione per la Salvaguardia della Cultura Industriale – A. Badoni, l’IIS P.A. Fiocchi e l’IIS A. Badoni di Lecco, l’ITIS E. Mattei di Sondrio e il CFP Aldo Moro di Valmadrera e finanziati da Unione Europea-Fondo Sociale Europeo, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Regione Lombardia.

Per accedere al Corso della Fondazione ITS Lombardia Meccatronica, i giovani in possesso di un diploma di istruzione superiore sono chiamati a superare una prova di selezione, con test attitudinale e colloquio motivazionale, in programma per il 20 settembre.

Il test attitudinale ha lo scopo di verificare il livello delle competenze di base possedute dai candidati nei campi considerati propedeutici al percorso formativo. Tutte le informazioni sul Corso, che a Lecco ha sede presso l’IIS P.A. Fiocchi, ma anche un facsimile del test che consente agli studenti di prepararsi al meglio, sono disponibili all’indirizzo www.itslombardiameccatronica.it.

“La prima annualità del Corso, che proseguirà con l’anno formativo 2018-19 – sottolinea il presidente di Confindustria Lecco e Sondrio, Lorenzo Riva – ha avuto riscontri positivi sia da parte degli studenti sia da parte delle imprese aderenti, ma non avevamo dubbi: è tale il bisogno di profili tecnici specializzati in questo ambito, da parte sistema produttivo, che un percorso che integra fortemente scuola e aziende non poteva che rivelarsi una carta vincente”.

Il Corso ITS in Tecnico superiore per l’automazione ed i sistemi meccatronici industriali propone infatti un programma di alta formazione tecnica basato su una forte integrazione con il sistema delle imprese, a partire dalla fase progettuale, focalizzata sulla figura professionale in uscita, fino alla docenza, affidata almeno per la metà a tecnici aziendali e a professionisti.

La figura professionale in uscita, individuata a partire dalle specificità del tessuto produttivo del territorio, è caratterizzata da competenze per realizzare, integrare, controllare e programmare macchine e sistemi automatici destinati ai più diversi processi e settori in ambito industriale.

“Il Corso, giunto alla seconda edizione presso la sede di Lecco, mira alla formazione di tecnici altamente qualificati, in grado di operare con le tecnologie sempre più sofisticate utilizzate nelle moderne Industrie 4.0 – evidenzia Raffaele Crippa, Direttore della Fondazione ITS Lombardia Meccatronica. E la prova del successo di questi percorsi formativi è data dall’alto livello di placement dei diplomati, che raggiunge valori superiori al 95% di occupazione”.