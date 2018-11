LECCO – Secondo appuntamento annuale per i corsi di aggiornamento di Fimaa Lecco. Mercoledì 14 e mercoledì 21 novembre, dalle 14 alle 18, è infatti in programma l’incontro dal titolo “Leadership e team: affrontare il mercato immobiliare con i tuoi collaboratori per vincere”.

“E’ un’occasione di crescita professionale per affrontare un mondo sempre più complesso, articolato e competitivo in cui gli sforzi individuali a volte non sono sufficienti e in cui leadership e people management diventano sempre più competenze fondamentali per costruire aziende capaci di stare sul mercato”, spiegano a Confcommercio Lecco.

Docente sarà Carlo Marchesi, consulente e coach per lo sviluppo delle risorse umane: “Spesso ci si dimentica che un buon processo di management non è fatto di singoli stratagemmi. Al contrario è un sistema organico, coerente e allineato. Curando al meglio i diversi fattori di questo sistema possiamo condurre i nostri collaboratori verso gli obiettivi della nostra azienda”. Diversi i punti che verranno affrontati da Marchesi nei due pomeriggi formativi: la leadership e la gestione del collaboratore; il processo di delega; il lavoro in gruppo; la gestione dello stress e la motivazione del collaboratore.

Per informazioni, costi e iscrizioni al corso (da effettuare entro giovedì 8 novembre), organizzato da Cat Unione Lecco srl (società di consulenza e formazione di Confcommercio Lecco), contattare l’Ufficio Formazione: email formazione@ascom.lecco.it; tel. 0341356911.

Il calendario formativo 2018 di Fimaa Lecco, guidata dal presidente Sergio Colombo (coordinatore regionale della Fimaa e membro della Giunta di Confcommercio Lecco) era stato inaugurato dall’incontro “L’agente immobiliare 4.0: come sviluppare in modo efficace il business immobiliare online”, svoltosi lo scorso 17 maggio con i docenti di ShareNow!, società di consulenza specializzata nel settore digitale per le piccole-medie imprese che affianca da diversi anni Confcommercio Lecco nelle sue attività digitali e sul web.