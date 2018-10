LECCO – La Carta dell’Ambiente firmata da ANACI nel 2015, in occasione di Expo, promuove azioni per onorare gli impegni presi con i Delegati europei di CEPI/CEI in ambito di riduzione degli impatti ambienti e delle risorse per raggiungere gli obiettivi previsti di riduzione delle emissioni e valorizzazione del patrimonio costruito.

Questo il tema cardine dell’incontro – organizzato dal Consigliere Regionale lecchese Mauro Piazza – che si è tenuto il 2 ottobre presso Palazzo Lombardia tra l’Assessore regionale all’Ambiente Raffaele Cattaneo, il Presidente Regionale di ANACI Lombardia Renato Greca e il Presidente di ANACI Lecco Marco Bandini.

Oltre a un impegno di rilancio dei contenuti più importanti della Carta dell’Ambiente promossa da ANACI con attività concrete su tutto il territorio lombardo e nazionale in questi anni, Bandini – relativamente alle azioni di promozione e sviluppo sul territorio lecchese dell’innovazione in condominio – ha illustrato il progetto che sta portando avanti in tema di installazione di stazioni di ricarica condominiali per veicoli elettrici, che si fonda su un “pacchetto di servizi chiavi in mano” per i condomini. Lo staff di lavoro coinvolto nel progetto è composto da amministratori, avvocati, consulenti, aziende installatrici, tecnici impiantisti qualificati, e si completerà con la formalizzazione di un accordo tra ANACI Lecco e AEVV Impianti – ACEL Energie.

“Grazie a questa sinergia tra professionisti del settore (consulenti, avvocati e tecnici), aziende qualificate e multi-utility radicata sul territorio lecchese – afferma il presidente di ANACI Lecco Marco Bandini – potremmo creare un pool di esperti a disposizione dei nostri associati per un supporto costante e continuo sul tema attualissimo delle stazioni di ricarica in condominio, soprattutto per quelle da installare su spazi comuni, esigenza che sarà sempre più pressante nei prossimi anni”: