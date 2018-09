LECCO – Domenica ci saranno anche il presidente e il segretario generale di Confartigianato, Giorgio Merletti e Cesare Fumagalli, alla biciclettata promossa dal Gruppo ANAP Confartigianato Lecco, in collaborazione con ANAP Confartigianato Como e Bergamo e Confartigianato Imprese Lombardia.

I partecipanti al raduno ciclistico non competitivo si ritroveranno alle 10 al Centro Sportivo Al Bione e da lì raggiungeranno piazza Cermenati.

“La pedalata – spiegano da Confartigianato – vuole essere un momento di aggregazione per i tre gruppi di artigiani in pensione, alla scoperta delle bellezze della Città di Lecco e delle sue piste ciclabili, oltre che un modo per lanciare messaggi ecologici e di prevenzione per la salute”.