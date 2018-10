PADERNO – Un pomeriggio alla scoperta del primo molino in Italia azionato da energia elettrica: Molino Colombo di Paderno d’Adda.

Un vero privilegio quello avuto dal Gruppo Giovani Imprenditori di Api Lecco che venerdì pomeriggio, 5 ottobre, ha potuto visitare, accompagnato da Andrea Ottolina, un molino sorto nel 1882 sulle sponde del fiume Adda e riuscito a stare al passo coi tempi diventando una azienda leader nella produzione di farine senza additivi.

La storica azienda, associata ad Api Lecco, è riuscita infatti a coniugare i più alti valori della cultura artigianale ad una continua innovazione tecnologica, assicurando il massimo livello di eccellenza.

Ottolina, Amministratore di Molino Colombo, oltre a trasmettere la passione per il proprio lavoro, ha accompagnato il gruppo in una interessante visita ai reparti produttivi e al laboratorio di ricerca, fondamentale per il controllo delle farine in ingresso ma anche per la verifica post produzione. Ogni lotto viene infatti testato al fine di offrire il meglio ai propri clienti.

Laura Silipigni (Tag srl di Dolzago), presidente del Gruppo Giovani Imprenditori, ha ringraziato la famiglia Ottolina per l’ospitalità e ha ribadito come “aziende come questa devono essere un esempio per la perfetta armonia tra tradizione e innovazione puntando sempre alla massima qualità del prodotto consentendo così a Molino Colombo di mantenersi ai vertici di un mercato altamente competitivo”.