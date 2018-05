LECCO – Le imprese energivore hanno tempo fino al prossimo 14 giugno per presentare, tramite il portale della Cassa per i servizi Energetici e Ambientali (Csea), la dichiarazione per accedere alle agevolazioni sulla fornitura energetica per l’anno 2018.

Hanno diritto al rimborso, per l’anno in corso, le imprese che hanno avuto un consumo medio annuo nel triennio 2014-2016 pari ad almeno 1.000.000 KWh e rientrano nei settori merceologici ammessi alle agevolazioni come indicato dalle Linee Guida Europee o erano ricomprese negli elenchi delle imprese energivore pubblicati dalla Csea per gli anni 2013 o 2014.

Entro il 18 luglio, per ciascuna impresa registrata che ha superato i controlli previsti, la Cassa per Servizi Energetici e Ambientali renderà nota la classe di agevolazione per il 2018; il beneficio verrà applicato direttamente in fattura e può raggiungere importi di entità non trascurabile pari a decine di migliaia di Euro.

Il decreto, firmato il 21 dicembre 2017 dal Ministro dello Sviluppo Economico e in vigore dal 1° gennaio 2018, ha l’obiettivo di ridurre il costo dell’elettricità per le imprese manifatturiere energivore. Il provvedimento consente infatti di contenere il differenziale di prezzo dell’energia elettrica pagato dalle imprese più esposte alla concorrenza straniera puntando a un progressivo adeguamento dei costi per la fornitura ai livelli Ue.

Questo decreto, unitamente al sostegno all’innovazione del piano Industria 4.0, sono le basi per il recupero della competitività della manifattura italiana.

“Il Consorzio Adda Energia, attivo presso Api Lecco – fanno sapere dalla sede di via Pergola – è a disposizione per ulteriori chiarimenti e per fornire tutto il supporto necessario allo svolgimento delle procedure”.