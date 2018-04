LECCO – L’assemblea elettiva del Gruppo Ottici Assopto di Confcommercio Lecco ha rinnovato la fiducia al Direttivo uscente. In occasione dell’assemblea del 16 aprile presso la sede di Confcommercio Lecco in piazza Garibaldi, sono stati eletti per il quinquennio 2018-2023 i consiglieri uscenti Pietro Balbiani di Lecco, Oscar Cattaneo di Robbiate, Rodolfo Manzocchi di Airuno, Paolo Muscetti di Barzanò, Fabrizio Panzeri di Galbiate, Diego Sala di Merate e Maria Grazia Sala di Lomagna.

Quindi si è passati al voto per il presidente del Gruppo: all’unanimità è stato confermato per i prossimi 5 anni il presidente uscente Pietro Balbiani, legale rappresentante della ditta Golden Eye di Lecco.

Il Consiglio Direttivo ha poi deliberato di ritrovarsi a breve per discutere dei seguenti temi: la partecipazione dell’Assopto Lecco all’iniziativa della Confcommercio Lecco “Wow che sconti”, soluzione di marketing multicanale (monitor, catalogo coupon, card sconti, App, sito e social) pensata per promuovere lo shopping, la cultura e il turismo; l’organizzazione di un evento con la collaborazione degli Oculisti e di una primaria ditta produttrice di lenti visive.