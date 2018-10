LECCO – Lezione speciale per gli studenti del terzo anno del corso di Laurea in Ingegneria della Produzione Industriale del Politecnico di Milano, che, grazie all’accordo di collaborazione firmato con Confartigianato Imprese Lecco, hanno avuto la possibilità di conoscere da vicino la Biomec Srl di Colico, azienda specializzata nella produzione di dispositivi medici dentali all’avanguardia. Il corso di gestione aziendale tenuto dal professor Ezio Zella prevede infatti un project work in cui gli studenti, divisi in sei gruppi, dopo una fase conoscenza approfondita dell’azienda dell’Alto Lago, proporranno soluzioni concrete per la gestione dei processi interni alla Biomec, dagli ordini alla commercializzazione dei prodotti, dal marketing alla concorrenza con imprese nazionali e internazionali.

A tenere la lezione nelle aule del Politecnico di Milano, sede territoriale di Lecco, il co-fondatore della Biomec Srl, Olivio Della Bella, il direttore commerciale Claudio Bettega e il consulente aziendale Giuseppe Brusadelli. Dopo un excursus sulla storia della società, fondata da Olivio Della Bella e Romolo Micheletti nel 1990, i “docenti” sono entrati nel vivo, illustrando agli studenti i processi con cui si ottengono i prodotti venduti in tutta Italia e all’estero, la rete commerciale, la struttura aziendale e le nuove sfide che attendono l’azienda.

“Oggi siamo in grado di offrire una gamma completa di prodotti – spiega Della Bella – ottenuti con materiali di altissima qualità e processi certificati. Siamo partiti in due con una produzione in conto terzi e oggi siamo una realtà che conta 38 collaboratori e produciamo per l’85,5% per conto proprio, con un bilancio che nel 2017 ha chiuso con ricavi operativi pari a 4.280.641 euro, con un +15% sul 2016 e un +29,02% sul 2015. La crescita che stiamo vivendo, in particolare negli ultimi due anni da quando abbiamo voluto premere sull’acceleratore della forza commerciale, è esponenziale, ma il nostro obiettivo è distinguerci dalla concorrenza nazionale e mondiale, arrivando a essere leader indiscussi nel nostro campo. Per farlo, ora l’attenzione è concentrata sulla riorganizzazione dei processi interni ed è su questo punto che abbiamo deciso di coinvolgere gli studenti del Politecnico che certamente sapranno darci nuove idee al passo con i tempi. Un bell’esercizio per loro, ma anche per noi che non vogliamo smettere di imparare e di crescere”.

“Stiamo vivendo il passaggio da dimensione artigianale a azienda che ambisce a diventare una “multinazionale tascabile” – aggiunge Bettega – Per fare questo salto dobbiamo continuare a investire e innovare con una visione globale che tenga conto di più fattori. In questa nuova veste, ad esempio, stiamo ripensando alla gestione degli ordini e delle consegne affinché diventino ottimali. I nostri prodotti sono di altissima qualità e in un certo senso, finora, si sono ‘venduti da soli’ grazie alla genialità dei due soci fondatori di Biomec. Dalla loro passione, competenza e professionalità è nata la gamma OXY Implant e nel 2018 abbiamo lanciato sul mercato la nuova linea Fixo, prodotti sempre più innovativi che raccolgono la storia oramai trentennale dell’azienda”.

“Obiettivo del corso – illustra Zella – è fornire agli studenti la strumentazione di base per la comprensione del contesto aziendale, dalle interazioni con gli altri soggetti del sistema economico e dei fenomeni all’interno dell’impresa. Tra gli argomenti affrontati, l’organizzazione aziendale, i processi decisionali, i primi rudimenti di project management, marketing. Dopo questa prima lezione di conoscenza reciproca, a fine novembre i ragazzi andranno in azienda per “toccare con mano” la realtà in cui contestualizzare il project work, che sarà parte integrante del voto finale di corso. Un’ottima opportunità messa a disposizione dall’accordo tra Politecnico di Milano, sede territoriale di Lecco e Confartigianato Imprese Lecco per un interscambio di informazioni e competenze tra mondo universitario e mondo del lavoro”.

“Spesso le nostre aziende associate lamentano la difficoltà di trovare personale adeguatamente formato da inserire in organico e l’accesso alle nuove tecnologie dell’industria 4.0 – conclude Daniele Riva, presidente Confartigianato Imprese Lecco – Da questo gap è nata la volontà di collaborare con il Politecnico di Milano, fiore all’occhiello della formazione universitaria del nostro territorio, sia per dare la possibilità alle nostre aziende associate, come nel caso di Biomec, di lavorare con gli studenti a esigenze reali e viceversa agli studenti di mettersi alla prova con casi di studio pratici entrando così a contatto diretto con il mondo del lavoro che li attende dopo la laurea”.