CALOLZIOCORTE – Bühler e Gsr Cocoa Machinery hanno partecipato, uno accanto all’altro, alla quarta edizione del World Cocoa Conference, un evento internazionale che quest’anno ha portato a Berlino i principali attori del settore del cacao.

Una partecipazione congiunta che dimostra la partnership di lunga data concepita a beneficio dei clienti di entrambe le aziende, offrendo loro una gamma completa di prodotti da un’unica fonte. La sostenibilità è stata l’argomento centrale discusso durante i vari dibattiti del WCC. Un tema critico affrontato insieme ad altre questioni relative alla catena del valore del cacao tra cui il lavoro minorile, la disuguaglianza di genere cosi come il degrado ambientale, tra cui la deforestazione.

“Sappiamo che alcune inefficienze esistono nella produzione di cacao e cioccolato. I decision-makers di questo settore dovrebbero comprendere il loro ruolo fondamentale nel rendere la filiera del cacao più verde. Essendo leader di un segmento specifico come quello della pressatura, abbiamo il dovere di assumere un alto grado di responsabilità e quindi adottare pratiche sostenibili a vantaggio dei nostri clienti ” hanno affermato da Gsr Cocoa Machinery.

L’azienda calolziese non è nuova a questi temi e, infatti, ha già messo in atto vari azioni per affrontare le sfide della sostenibilità. Iniziando dall’analisi dei possibili progressi necessari per rendere i suoi macchinari e, in generale, la sua politica di azione, più sostenibile, al giorno d’oggi Gsr sta implementando una doppia strategia. Internamente, ha integrato la sostenibilità come valore aziendale. Partendo dal flusso di materia prima, Gsr ha attivato una politica in base alla quale la maggior parte dei suoi fornitori sono certificati in termini ambientali. In questi anni, Gsr si è anche impegnata a garantire la sostenibilità esternamente, attraverso i suoi prodotti e servizi.

Essendo una società coinvolta nei processi di cacao, Gsr ha anche migliorato le sue prestazioni sociali, supportando varie organizzazioni che operano a favore di coloro che lavorano nelle colture di cacao.

“Siamo d’accordo che il momento di agire è ora; l’intero settore deve continuare a progredire, implementando programmi, progetti e politiche volti a migliorare l’efficienza del settore del cacao. Tali azioni dovrebbero anche essere trasparenti e responsabili. Questo è un imperativo e indugiare non è più un’opzione” è stato affermato da Gsr alla fine dell’evento internazionale.