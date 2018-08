LECCO – Nel mese di agosto gli Uffici e Servizi della Camera di Commercio di Lecco manterranno il consueto orario di apertura: dalle ore 8.30 alle ore 13,00, dal lunedì al venerdì.

Sono sospesi il servizio “Impresa Lecco” e l’apertura pomeridiana del “Mercoledì del cittadino”, che riprenderanno regolarmente dal 12 settembre 2018.

Martedì 14 agosto 2018 la chiusura degli sportelli è alle ore 11,00.

E’ sempre attivo il servizio di deposito e iscrizione al Registro Imprese per via telematica: collegandosi al portale www.registroimprese.it è possibile richiedere il rilascio di visure, certificati, copie bilanci e altri documenti (servizio senza registrazione) e contattare il call center – numero verde 800- 534222 – per i servizi del Registro Imprese.

La sede intercamerale di Dubino – Nuova Olonio resterà chiusa da martedì 21 agosto a venerdì 31 agosto 2018. L’Azienda Speciale L@rioDesk Informazioni resterà chiusa al pubblico da lunedì 13 agosto a martedì 28 agosto 2018.

Disponibile la casella di posta elettronica: info@lariodesk.it.

Le informazioni sono anche sul sito istituzionale www.lc.camcom.gov.it. Ulteriori informazioni: U.O. Affari Generali/Gestione e sviluppo delle risorse umane della Camera (tel. 0341.292209-e mail personale@lc.camcom.it).