MANDELLO – L’annuncio arriva dalla stessa azienda mandellese che in questi giorni ha formalizzato la nomina del nuovo direttore industriale chiamato per la conduzione dei siti produttivi italiani di laminazione e trasformazione del foglio di alluminio della Carcano Antonio spa.

Si tratta di Roberto Oliveira de Athayde, che approda in Carcano dopo 5 anni di conduzione della Global Product Supply Chain del Gruppo Campari.

L’azienda italiana tra le più rilevanti realtà europee nel settore della laminazione e trasformazione del foglio di alluminio ha affidato, al nuovo direttore Industriale la gestione dell’intero processo produttivo, caratterizzato per la sua forte integrazione verticale coperta dalle tre unità produttive: infatti partendo dallo stabilimento di Delebio dedicato alla laminazione dei lingotti di alluminio in fogli sottili, l’alluminio viene poi trasformato negli stabilimenti di Mandello del Lario e Andalo Valtellino in imballaggio flessibile per diverse industrie come quella farmaceutica, alimentare, dolciaria e delle costruzioni.

Le esperienze maturate da Athayde, dall’azienda, rappresentano un asset fondamentale per la definizione, e l’implementazione del Piano Industriale 2019-2022, piano che coinvolgerà l’azienda nella sua interezza.

“Con l’ingresso del Dott. Athayde – afferma il direttore Sviluppo Organizzativo Paolo Mari – Carcano si avvale della collaborazione di un manager di grande esperienza che nel recente passato ha già gestito con successo organizzazioni industriali complesse in mercati altamente competitivi per qualità e servizio al cliente. Se guardiamo poi alla prospettiva di medio lungo periodo siamo convinti che il suo contributo sarà fondamentale per raggiungere gli obiettivi che porteranno la Carcano a crescere ulteriormente”

Roberto Oliveira De Athayde entrerà inoltre a far parte dell’Executive Committee, comitato strategico aziendale, al fianco del direttore Generale, della CFO e del direttore Sviluppo Organizzativo. “Con l’ingresso del Dott. Athayde – commenta Giorgio Bertolini, direttore Generale – frutto di un iter di selezione attento e approfondito, vogliamo proseguire il processo di cambiamento intrapreso 3 anni fa. Questo valore aggiunto dovrà guidare l’implementazione del piano industriale che stiamo ultimando in questi mesi e che porrà nuovi traguardi per l’azienda nel suo processo di crescita e di sviluppo.”