LECCO – Mercato immobiliare ancora in lieve sofferenza mentre continua la crescita del costo degli affitti: è lo scenario lecchese confermato anche nel contesto lombardo nell’ultimo rapporto dell’Osservatorio trimestrale di Immobiliare.it.

Secondo lo studio del portale, in Lombardia sia le locazioni sia i prezzi richiesti da chi vende casa sono pressoché stabili: i costi per comprare, in tre mesi, si sono fermati a un’oscillazione in negativo dello 0,1%, mentre quelli degli affitti sono aumentati dello 0,4%.

Guardando a un arco di tempo più esteso, e confrontando le cifre rilevate a settembre 2018 con quelle dello stesso mese del 2017, i prezzi richiesti per le vendite risultano scesi dello 0,6%, mentre gli affitti si rivelano in uno stato di ottima salute, con un aumento medio del 2,9%.

A Lecco il prezzo di una casa tocca in media 1.983 euro al metro quadro per un dato percentuale che ha segno più (0,8%) rispetto al settembre dello scorso anno ma che segna un decremento rispetto all’inizio dell’estate (-1,5%)

Nel frattempo, nel terzo trimestre dell’anno le locazioni sono salite in tutte le città capoluogo lombarde. Il picco massimo è stato raggiunto a Sondrio, dove chi affitta casa, in tre mesi, ha alzato la posta del 4,5% in tre mesi. Si è registrato un aumento del 2% a Cremona. Milano e Como si confermano le città più care, con costi che superano di gran lunga quelli delle altre città. Milano in particolare ha visto crescere gli affitti di quasi il 5% in un anno.

Il lecchese segue il trend con un incremento dei prezzi del 3,3% in più rispetto ad un anno fa, del 2,6% negli ultimi sei mesi e più contenuto (+0,1%) rispetto a giugno. Mediamente l’affitto di una casa a Lecco vale 8,64 euro al metro quadro.

I PREZZI D’ACQUISTO E LE VARIAZIONI

PREZZI D’AFFITTO E VARIAZIONI