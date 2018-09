LECCO – E’ un’ipotesi che mette d’accordo tutti, commercianti e lavoratori, quella avanzata dal vicepremier Luigi Di Maio dei Cinque Stelle di tornare ad una regolamentazione delle aperture domenicali e straordinarie dei negozi.

Pareri concordi sia da Confcommercio (vedi articolo) che dai sindacati, del resto è una battaglia portata avanti da tempo su entrambi i fronti, da un lato in aiuto dei piccoli negozianti non possono reggere il confronto con la grande distribuzione, dall’altro per garantire il tempo della famiglia per i lavoratori e per gli stessi negozianti.

“La Filcams sostiene questo fino dall’ingresso della Legge Monti – spiega Barbara Cortinovis, sindacalista Cgil della categoria dei lavoratori del commercio – la liberalizzazione degli orari di apertura dei negozi non ha creato nuova occupazione, ha solo spostato i consumi,estendendoli ai sette giorni della settimana. In questi anni non abbiamo assistito a maggiori assunzioni, al contrario si è creato un maggiore ricorso alle cooperative e lavoratori somministrati, con un dumping contrattuale nei luoghi di lavoro soprattutto nella grande distribuzione”.

Non una chiusura tout court per il sindacato: “Non chiediamo di tornare all’anno zero, secondo noi potrebbe essere l’ideale il ritorno alla vecchia legge Bersani, con un blocco di aperture domenicali garantite, nel periodo natalizio, dei saldi e un’apertura domenicale ogni mese”.