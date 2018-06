LECCO – Si avvia verso la fine il percorso formativo dei giovani talenti partecipanti al Master 2018 “Competenza, Convinzione, Cuore” per la gestione delle risorse in azienda organizzato dalla Associazione Lecco100. La cerimonia di consegna degli attestati è in programma venerdì 22 giugno presso la sede di Confcommercio Lecco, in piazza Garibaldi 4 a Lecco.

Un legame, quello tra l’Associazione Lecco100 e Confcommercio Lecco, sempre molto stretto e che va ben oltre la pur importante ospitalità offerta al Master. “Fin dall’inizio abbiamo creduto nel progetto lanciato dall’amico Angelo Belgeri – spiega il presidente di Confcommercio Lecco, Antonio Peccati – L’idea che sta alla base del progetto, ovvero quella di coinvolgere in un unico gruppo imprenditori locali, istituzioni e giovani talenti per costruire il futuro del territorio lecchese attraverso la formazione dei manager di domani, è vincente. Siamo orgogliosi come Confcommercio Lecco di potere dare una mano alla associazione e al Master, diventato un punto di riferimento sul territorio. Anche in futuro non faremo mancare il nostro sostegno e la nostra vicinanza a un progetto che fa bene ai giovani e fa bene al mondo imprenditoriale lecchese”.

Nel progetto di Lecco100 collaborano in particolare imprese che, dopo aver raggiunto il centenario di attività, si prepongono di formare giovani talenti manageriali. “Il percorso proposto permette ai giovani di acquisire conoscenze e competenze, a partire dalle testimonianze e dagli incontri che trasmettono loro tradizione ed esperienze – rimarca il presidente di Lecco100, Angelo Belgeri, imprenditore lecchese e anche vicepresidente di Confcommercio Lecco – Il Master inoltre permette a questi talenti di avvicinarsi al mondo del lavoro con la sicurezza di poter esprimere al meglio le proprie potenzialità, specialmente in un mercato, quello odierno, che seleziona sempre più”.

Il tema scelto per l’edizione 2018, iniziata lo scorso 2 febbraio e svoltasi principalmente presso la sede di Confcommercio Lecco, è stato “L’Etica”. La cerimonia di venerdì 22, in programma a partire dalle ore 10, vedrà la presenza oltre che del presidente Belgeri anche di imprenditori e docenti del Master 2018.