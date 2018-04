LECCO – Sta riscuotendo grande interesse da parte degli associati il nuovo Sportello Privacy di Confcommercio Lecco, operativo dal mese di marzo. I consulenti di Confcommercio Lecco, Paolo Cupola e Giorgio Marinoni, sono infatti a disposizione, gratuitamente per gli associati di Confcommercio Lecco, ogni martedì e giovedì pomeriggio (dalle ore 14 alle ore 18) su appuntamento.

L’obiettivo è quello di fornire un utile supporto nella implementazione dei nuovi adempimenti previsti dal GDPR 679/2016 che sarà applicato, anche con le relative sanzioni, a partire dal 25 maggio prossimo.

“Come associazione ci siamo attivati per diffondere la conoscenza rispetto a queste novità rilevanti per le imprese fin dall’inizio del 2018 – spiega il direttore di Confcommercio Lecco, Alberto Riva – A febbraio abbiamo organizzato un convegno molto partecipato e da marzo abbiamo potenziato il nostro Sportello Privacy proponendo due pomeriggi interi per i nostri associati. La risposta è stata finora importante: oltre 60 imprese si sono rivolte a noi in meno di due mesi e già altre 30 hanno prenotato per le prossime settimane. Un segnale importante che rafforza la nostra scelta e conferma il grande interesse per questa materia, soprattutto in vista della imminente scadenza del 25 maggio”. E continua: “I nostri due consulenti stanno fornendo consigli e indicazioni utili per farsi trovare pronti dall’entrata in vigore del GDPR che comporta nuovi obblighi e soprattutto prevede sanzioni per gli inadempienti. Invito le imprese a farsi avanti per evitare di correre rischi visto che manca poco più di un mese all’entrata in vigore della normativa”.

Per fissare l’appuntamento occorre chiamare in associazione (tel. 0341356911) e presentarsi allo Sportello nell’orario prescelto.

Che cos’è il GDPR 679/2016? Il 4 maggio 2016 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la versione definitiva del testo del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. Il Regolamento Europeo è formalmente entrato in vigore il 25 maggio 2016 e dovrà essere applicato da tutti gli Stati membri a partire dal 25 maggio 2018, termine entro il quale le aziende saranno chiamate ad adeguarsi alla nuova normativa sulla privacy. Il nuovo impianto normativo, destinato a rivoluzionare una legge vecchia più di vent’anni (in Italia la prima legge sulla privacy è entrata in vigore il 1° gennaio 1998), garantisce ai cittadini europei nuovi importanti diritti, in materia di tutela della propria riservatezza. Per poter garantire tali nuovi diritti, tuttavia, si rende necessaria l’imposizione di nuovi oneri a carico dei titolari del trattamento.