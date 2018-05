LECCO – Il Gruppo Terziario Donna di Confcommercio Lecco vuole rilanciare l’interesse delle imprenditrici verso le iniziative poste in essere dal Gruppo stesso con l’obiettivo di dare ancora più forza e rilevanza alle attività portate avanti per avere un ruolo sempre più significativo all’interno dell’associazione e sul territorio.

“Per favorire una partecipazione più intensa, potenziare la nostra azione e dare vita a iniziative maggiormente incisive, desideriamo poter contare sulle centinaia di voci delle donne che fanno impresa, affinché portino il loro originale e innovativo contributo – sottolinea in una nota il Gruppo – Per questo abbiamo predisposto un questionario che è stato inviato alle imprese associate a Confcommercio Lecco”.

Ma le azioni messe in campo dal Gruppo Terziario Donna sono diverse. Al fine di offrire un supporto sempre più adeguato e performante il Gruppo Terziario Donna ha stimolato prima e sostenuto poi l’avvio di un nuovo Sportello Donna operativo da qualche settimana presso gli uffici di Confcommercio Lecco.

“Il nuovo servizio, lo Sportello Start Up Donna, è rivolto alla imprenditrici donne del terziario e vuole sostenere chi, per la prima volta, si accosta a una professione autonoma nel mondo del Commercio, del Turismo e dei Servizi – evidenzia la presidente del Gruppo Terziario Donna di Confcommercio Lecco, Mariangela Tentori – L’obiettivo è quello di offrire indicazioni preziose per affrontare in maniera solida e congrua la sfida imprenditoriale”