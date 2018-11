ERBA – Ci sarà anche il presidente generale di Confindustria, Vincenzo Boccia, all’Assemblea Generale di Confindustria Lecco e Sondrio e Unindustria Como in occasione della quale si terrà l’incontro dal titolo “Work. L’elogio del capitale umano nella quarta rivoluzione industriale”. Assemblea in programma per giovedì 15 novembre, con inizio alle 17, presso il polo fieristico di Lariofiere a Erba.

Le sinergie già da tempo in essere, e progressivamente sviluppate fra le due Associazioni, sono la base sulla quale si innesta l’organizzazione congiunta di un’unica Assemblea pubblica delle due Organizzazioni di rappresentanza delle tre province la cui conclusione sarà affidata al Presidente di Confindustria Boccia.

Di questo, ma anche dei temi prioritari che caratterizzano lo scenario socio economico del Paese e del territorio, oltre che di capitale umano, parleranno i due Presidenti, Fabio Porro per Unindustria Como e Lorenzo Riva per Confindustria Lecco e Sondrio, negli interventi di apertura.

A seguire la tavola rotonda della quale saranno protagonisti Giovanni Brugnoli, Vice Presidente di Confindustria per il Capitale Umano, Lorenzo Delladio, Presidente e CEO La Sportiva, Andrea Pontremoli, CEO and General Manager Dallara, Alberto Sangiovanni Vincentelli, University of California – Berkeley e Co-founder and Member of the Board Cadence Design Systems – Santa Clara (CA) e Michele Tiraboschi, Ordinario di Diritto del lavoro, Università di Modena e Reggio Emilia. A Moderare il dibattito Sebastiano Barisoni, Vicedirettore esecutivo di Radio 24.