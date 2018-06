LECCO – I Consiglieri del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Lecco e Sondrio, riuniti per la prima volta dopo l’Assemblea di fine maggio, hanno eletto il Vicepresidente del Gruppo, Stefano Fumagalli (Novaresin), che affiancherà il Presidente Giacomo Riva (Electro Adda).

La riunione è stata occasione per l’attribuzione delle deleghe ai diversi Consiglieri – Maria Anghileri (Eusider), Barbara Bordoni (Salumificio Bordoni) e Lorenzo Mottolini (Salumificio Mottolini), oltre allo stesso Stefano Fumagalli (Novaresin) – come previsto dal Regolamento.

“Ringrazio il collega e amico Stefano Fumagalli che ha accettato di impegnarsi, con i Consiglieri, per dare sviluppo ai nostri progetti – sottolinea Giacomo Riva. Ci siamo già messi al lavoro per organizzare le prossime iniziative, che sono convinto continueranno ad essere arricchenti. Il Gruppo è anche e soprattutto un terreno comune di confronto e, proprio perché il confronto sia sempre più stimolante, vogliamo anche crescere ancora di numero”.

Alla seduta del Consiglio del 21 giugno è seguita la visita alla mostra, allestita presso la Torre Viscontea di Lecco, Orlando Sora. Itinerari. Dal dipinto ad olio e “a fresco”, su proposta del Socio del Gruppo Simone Paramatti.

“La visita all’esposizione, che ha messo in campo un sistema innovativo per la visione virtuale degli affreschi realizzati da Sora, è stata interessante per i suoi contenuti e la consideriamo un bell’esempio di impegno per la diffusione della cultura sul territorio – conclude Giacomo Riva”.