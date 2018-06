LECCO – Presentazione del nuovo bando di Regione Lombardia “StorEvolution”, che stanzia 9,5 milioni di euro in contributi a fondo perduto per favorire l’innovazione digitale nel commercio di vicinato. E’ questo il tema dell’incontro organizzato presso la sede di Confcommercio Lecco (piazza Garibaldi 4 Lecco) che si terrà lunedì 25, dalle 14 alle 15.30.

I negozi – in forma singola o aggregandosi tra loro – potranno presentare i progetti di innovazione e le relative domande di finanziamento a partire dal 10 settembre.

Il bando finanzierà a fondo perduto, fino al 50%, gli investimenti della singola impresa (investimento minimo 10.000 euro) e sino al 60% gli investimenti di un’aggregazione di almeno 6 imprese (investimento minimo 20.000 euro).

Diversi gli interventi e le spese ammissibili per l’acquisto di soluzioni e sistemi digitali e lo sviluppo di servizi per il cliente e di customer experience nel punto vendita come, ad esempio, totem e touchpoint, vetrine intelligenti, specchi e camerini smart, scaffali multimediali. Sono anche ammesse spese per l’acquisto di arredi e impianti (solo nel caso di ristrutturazioni totali del punto vendita), per l’acquisto di macchinari e attrezzature, hardware e software; per consulenze e servizi di formazione necessari alla realizzazione del progetto e finalizzati agli investimenti ammissibili.

“La misura di sostegno va nella giusta direzione e risponde appieno alle richieste avanzate da Confcommercio. Il Bando StorEvolution rappresenta una opportunità per quelle imprese che vogliono trasformarsi e innovare: proprio per questo abbiamo voluto proporre ai nostri associati un incontro dedicato per presentare il bando insieme ai nostri consulenti di Europartner – evidenzia il direttore di Confcommercio Lecco, Alberto Riva – Come ha ricordato recentemente il vicepresidente vicario di Confcommercio Lombardia e presidente di Federazione Moda Itali,a Renato Borghi, in un mercato sempre più competitivo e con un consumatore sempre più protagonista nelle scelte d’acquisto, è fondamentale per le nostre aziende essere più attrattive, tecnologicamente avanzate e, quindi, più competitive”

Le iscrizioni all’incontro di presentazione del bando StorEvolution – dedicato alle micro, piccole e medie imprese commerciali al dettaglio in sede fissa associate con codice Ateco G47 primario – vanno effettuate entro il 21 giugno inviando una email a formazione@ascom.lecco.it.