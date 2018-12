GARLATE – L’azienda Carlo Salvi di Garlate è stata a Parigi per la prima edizione francese di Fastener Fair presso Paris Expo, Porte de Versailles.

La manifestazione dedicata servizi e tecnologie per produzione di viteria, bulloneria e sistemi di fissaggio ha visto la partecipazione di oltre 150 espositori provenienti da 15 Paesi. I due giorni intesi di networking sono stati l’occasione per immergersi nel panorama internazionale con un proficuo scambio di know-how tra le eccellenze del settore. La fiera è stata la piattaforma ideale per l’incontro tra coloro che producono sistemi e tecnologie di installazione per il comparto, per il montaggio di dispositivi di fissaggio e impianti di stoccaggio. I professionisti, mettendo al centro del dibattito il concetto di qualità nella crescita e nell’avanzamento tecnologico, hanno avuto l’opportunità di incontrarsi, scoprire innovazioni globali e soprattutto stabilire nuovi rapporti commerciali.

Carlo Salvi spa è stata riconosciuta a livello mondiale come un punto di riferimento per la qualità del Made in Italy nella produzione di speciali macchinari per lo stampaggio a freddo e semi caldo del filo. “Dopo la nostra esperienza al Fastener Fair di Milano, siamo voluti venire a Parigi perché riteniamo che l’ambiente fieristico sia cruciale instaurare nuovi rapporti, rafforzare le relazioni con clienti esistenti e sviluppare un business internazionale. Un mondo ideale quello di Parigi che ci ha permesso di proiettarci con successo e soddisfazione nel panorama globale” ha dichiarato Marco Pizzi, Chief Commercial Officer di Carlo Salvi spa.

Carlo Salvi non si ferma, è già tutto pronto il prossimo anno: nel 2019 prenderà parte infatti a Fastener Fair Stuttgart (Stoccarda 19-21.03.2019), Fastener Fair USA (Detroit, 22 – 23.05.2019), International Fastener Show China (Shanghai, 11 – 13.06.2019), Metal Forming fair Tokyo “MF Tokyo” (Tokyo, 31.07-03.08.2019).