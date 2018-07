LECCO – Inizierà questo lunedì la discussione alla Camera sul Decreto Dignità che ha introdotto diverse novità nel rapporto tra lavoratori e aziende, entrate in vigore dallo scorso 14 luglio, e che ora dovrà essere approvato definitivamente dal Parlamento.

Il Governo Cinque Stelle – Lega punta a superare il vaglio dell’aula entro metà di agosto, nel frattempo sono le imprese e i sindacati a confrontarsi con le nuove regole sui contratti a tempo determinato. E’ successo alla Fiocchi Munizioni dove venerdì è stato siglato un accordo per fare in modo che i lavoratori a scadenza potessero proseguire la loro attività in azienda.

La nuova legge impone che i contratti oltre la durata di 24 mesi non possano essere rinnovati se non con un’assunzione a tempo indeterminato, mentre oltre i 12 mesi l’azienda deve obbligatoriamente indicare la causale sul contratto, dichiarando le esigenze temporanee dell’impresa (picchi di lavoro, sostituzione di personale….); non più di 4 proroghe concesse, tutto questo con l’obiettivo di limitare la flessibilità che era stata invece introdotta dal Job Act.

In Fiocchi Munizioni erano ben 86 i contratti a scadenza entro l’anno, di cui 36 oltre i 24 mesi. “Il limite di questa norma è che, per la prima volta in un contesto di diritto del lavoro, non è stata prevista una fase transitoria e ciò ha messo in difficoltà tutti, anche aziende come la Fiocchi Munizioni che hanno finora dimostrato sempre grande senso di responsabilità nell’utilizzo di contratti a tempo determinato – spiega Giuseppe Cantatore della Fiom Cgil – se altri hanno speculato con la flessibilità, questa azienda ha fruito del tempo determinato per costruire delle professionalità che ha saputo stabilizzare e consolidare”.

Una fase transitoria potrebbe essere introdotta nei prossimi giorni e consentirebbe di allungare fino al 30 settembre la possibilità di rinnovo senza causale. “Per il nostro sindacato ci sono sicuramente aspetti positivi nel decreto ma anche contraddizioni – prosegue Cantatore – da zero a 12 mesi l’obbligo di causale non è previsto, dopo i 12 mesi sì. Noi crediamo che ci voglia sempre la causale, perché è quello strumento che dimostra i motivi che spingono l’azienda ad un’assunzione a scadenza, quindi ne limita gli abusi”.

“E’ una legge – ribadisce il sindacalista della Fiom Cgil – ha avuto il coraggio di intervenire sulla precarietà lavorativa, allo stesso tempo però reintroduce i voucher nonostante vi siamo molte altre alternative contrattuali su impieghi a chiamata. Non c’è giustificazione su questo”.

Altre aziende dovranno affrontare situazioni analoghe sui contratti in scadenza. L’accordo in Fiocchi è riproponibile altrove? “E’ molto difficile – conclude Cantatore – come Fiom non siamo favorevoli ad andare in deroga alle leggi, le norme vanno rispettate. In questo caso avevamo a che fare con un azienda che ha saputo usare in modo corretto gli strumenti contrattuali, stabilizzando nel proprio organico molti lavoratori”.