LECCO – Network Occupazione Lecco ha incontrato una delegazione polacca della regione di Opole. Ad accogliere presso la sede Api di via Pergola una ventina di rappresentanti del lavoro e dell’amministrazione regionale della provincia polacca, è stato il Presidente di Network, Mauro Gattinoni.

L’incontro, avvenuto giovedì, rientra nello “Study Tour” realizzato nell’ambito del programma europeo “Exchange of experience and good practices in the field of vocational activation of people without employment and disadvantages groups in the context of the implementation of the European Social Fund”.

“L’obiettivo della nostra visita presso associazioni del territorio lecchese e comasco – ha dichiarato una rappresentante della delegazione – è quello di conoscere e trarre spunto da enti che si dedicano con successo alle politiche attive del lavoro”.

Ad illustrare la nascita, i progetti e le finalità di Network è stato il Presidente Gattinoni: “Dalle originarie funzioni di abbinamento della domanda e dell’offerta di lavoro, l’Associazione si è dedicata alla formazione di profili coerenti con le esigenze delle imprese del territorio passando a temi più attuali come l’alternanza scuola-lavoro e il welfare territoriale”.

Grande interesse da parte degli ospiti polacchi per l’attività svolta da Network Occupazione Lecco apprezzato soprattutto in quanto unico caso di collaborazione tra parte sindacale e datoriale, tra pubblico e privato testimoniando come l’unione fa la forza e i risultati raggiunti da Network lo confermano.