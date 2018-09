LECCO – Marilisa Rotasperti, sindacalista Uil, sarà presidente per i prossimi quattro anni di Adoc Lecco, l’ente che fa capo al sindaco e dedicato alla difesa dei consumatori. L’assemblea ha inoltre eletto vice presidente Eliana Ierardi e tesoriere Davide Butti

“Dal 2014 ad oggi siamo passati da circa 50 iscritti ad un numero che si si aggira attorno ai 110 iscritti, tra singoli utenti e componenti delle varie categorie, numero che quest’anno sembra essere in aumento – spiega Rotasperti – Questo risultato di Lecco è considerato più che soddisfacente dal nostro nazionale, anche se si auspica un graduale aumento del numero degli iscritto. A questo risultato ha contribuito il nazionale e regionale, oltre alla CST, che ci hanno fornito i mezzi per continuare la nostra attività dopo gli episodi dolorosi del passato, quando il precedente gruppo dirigente si è dimesso, lasciando spazio e figure di scarsa collaborazione ed affidabilità”.

Il ringraziamento di Rotasperti va anche ai volontari del SCN che in questo 4 anni hanno collaborato con ADOC nello svolgimento dei vari progetti dedicati al raggiungimento dei diritti di anziani e fasce deboli.

“Ricordo che abbiamo organizzato momenti formativi in vari centri anziani in collaborazione con ADA e UILP sui temi della sicurezza casa; dei rischi e opportuità delle nuove tecnologie – prosegue il presidente – Abbiamo anche affiancato grandi anziani/e per aiutarli nella stesura della loro biografia; abbiamo creato momenti di tutor informatico DIGIT AMA”.

L’associazione è chiamata partecipare ai tavoli comunali dedicati al commercio, alla definizione dei prezzi delle merci a fini statistici e si appresta a partecipare al Comitato di gestione della neo costituita CCIA unificata CO/LC . E’ inoltre presente nel Forum salute mentale e nel comitato Noi tutti migranti.

“Tutto ciò fa ben sperare in un quadriennio dove sia possibile potenziare la nostra attività anche grazie alla ricostituzione a livello regionale di una rete di esperti nei vari settori (Energia; Telefonia; credito,…) con i quali stiamo collaborando”.