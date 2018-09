LECCO – Il tema dell’efficienza energetica e delle smart city rappresenta, ormai, per ANACI Lecco, non solo un argomento di grandissima attualità, ma anche un campo di impegno prioritario.

Lo attesta l’intervento svolto nei giorni scorsi dal presidente di ANACI Lecco, Marco Bandini, al Master post-laurea “RIDEF 2.0 – Reinventare l’energia” del Politecnico di Milano sul tema della riqualificazione energetica degli edifici.

Ma anche il workshop tecnico che a Fiera Milano City, in occasione dell’evento “That’s mobility” organizzato da Reed Exhibition e Energy Strategy Group del Politecnico di Milano, in programma il 26 settembre prossimo, organizzato in collaborazione con eV-Now! sul tema “Stazioni di ricarica per veicoli elettrici in condominio: criticità e opportunità”.

“È assolutamente necessario che gli Amministratori condominiali siano in prima linea su queste tematiche di così forte attualità e di così vitale importanza per il futuro delle nostre città. – spiega Marco Bandini, presidente di ANACI Lecco – Se il tema dell’efficienza energetica degli edifici costituisce ormai da tempo un argomento sul quale ANACI Lecco ha sviluppato una propria originale competenza, quello della mobilità elettrica è una nuova sfida alla quale stiamo lavorando da tempo. Gli incontri che ci hanno portato a confrontarci in questi mesi con i diversi responsabili regionali, anche grazie al prezioso supporto offertoci dal Consigliere Mauro Piazza, stanno a dimostrarlo”.

Il workshop tecnico di Milano sarà introdotto da Marco Bandini. A seguire interverranno gli interventi di Arveno Fumagalli (Centro studi ANACI Lecco) e Annalisa Galante (Politecnico di Milano) che toccheranno gli aspetti più di natura giuridico-legislativa, mentre Daniele Invernizzi (eV-Now!) toccherà gli aspetti legati alla ricarica dei veicoli e alla durata delle batterie. A Massimo Canavesi (AEVV Impianti) spetterà invece il compito di affrontare il tema della mobilità elettrica quale campo di impegno per le multiutiliy.

Il convegno dà diritto a crediti formativi per Ingegneri e Geometri.