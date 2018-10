LECCO – La tassazione dell’energia elettrica in Italia è salita ai massimi storici, arrivando a pesare per 1 punto percentuale di PIL, con uno squilibrio evidente sia rispetto ai Paesi dell’Eurozona, sia all’interno del territorio nazionale se si analizzano le spese sostenute dai consumatori.

A pagare di più sono infatti le MPMI: per una piccola media impresa italiana il carico rappresentato da oneri di sistema e accise pesa per il 37,8% del costo totale dell’energia elettrica (MPI tipo con 60 MWh di elettricità consumata l’anno e una potenza impegnata di 45 kW). Anche il gettito degli oneri generali di sistema sull’energia elettrica presenta una distribuzione caratterizzata da un evidente svantaggio delle piccole imprese: in media una PMI in bassa tensione paga 7,1 euro di oneri ogni 100 KWh consumati a fronte dei 5 della media delle imprese, dei 5 euro di un’impresa in media tensione e dei 2,6 euro per una in alta e altissima tensione.

Inoltre, sulla base dei dati della Relazione annuale dell’Autorità per l’energia, il prelievo per oneri generali pesa per il 20,2% sul mercato domestico, per il 77,4% sul mercato delle imprese e per il rimanente 2,5% sull’illuminazione pubblica. E in vista ci son ulteriori rincari sia per le aziende che per le famiglie, che dal 1° ottobre 2018 si sono viste aumentare la spesa per l’energia elettrica del 7,6% mentre per il gas la bolletta sarà più pesante del 6,1%.

Una risposta efficace arriva da CENPI, Confartigianato Energia Per le Imprese, iniziativa delle Associazioni territoriali Confartigianato, Lombardia e Piemonte, che fa parte della rete nazionale dei Consorzi energetici di Confartigianto.

Il consorzio CENPI nasce per espressa esigenza delle aziende artigiane associate di avere unsupporto affidabile, professionale e continuo sul tema energia, negoziando le migliori condizioni di fornitura sul libero mercato, con l’obiettivo di aiutarti a ridurre i costi.

“Il sistema CENPI – spiega Daniele Riva, presidente Confartigianto Imprese Lecco, riconfermato proprio in questi giorni alla guida di CENPI – offre i suoi servizi a più di 10.000 aziende e 5.000 famiglie, per oltre 400 milioni di kilowattora e 30 milioni di metri cubi di gas metano. Si rivolgono a noi non solo le aziende del settore artigiano, ma anche realtà commerciali, alberghi e ristoranti, supermercati, enti pubblici. Il Consorzio, dal 2013, rappresenta anche gli interessi degli utenti domestici a cui viene garantito un vero rapporto di consulenza personale e diretto nei confronti del mercato libero dell’energia, sempre in evoluzione e sempre più globalizzato. L’obiettivo è far risparmiare e offrire supporto grazie alla presenza in loco dei nostri consulenti, disponibili personalmente nelle sedi territoriali, senza dover passare per call center remoti. Nel 2018 i nostri clienti “aziende”, avendo costi fissi, non hanno subito aumenti, mentre le utenze domestiche, dovendo rispondere a offerte legate alle tariffe pubblicate dall’Autority, hanno potuto usufruire di sconti proporzionati alla maggiorazione applicata”.

Per maggiori informazioni, consultare il sito www.cenpi.com