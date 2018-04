LECCO – Che la crisi abbia avuto degli strascichi anche nel lecchese risulta evidente anche dai dati relativi alle vertenze sindacali: 10 milioni di euro è quanto gli uffici della Cisl Monza e Lecco sono riusciti a recuperare in favore dei lavoratori solo nel 2017.

Sono i fallimenti, e le relative pratiche per recuperare le spettanze delle maestranze, ad aver occupato principalmente i sindacalisti nel lavoro di questi ultimi anni: su 417 lavoratori che nel lecchese si sono rivolti al sindacato nell’ultimo anno, 157 di loro hanno subito la perdita del proprio impiego in seguito alla chiusura dell’azienda, nel 60,5% dei casi sono lavoratori del settore del commercio, il 15,13% lavorava nel metalmeccanico.

“Nel 2017 abbiamo vissuto nuove crisi aziendali, fallimenti e delocalizzazioni che purtroppo sappiamo che potrebbero riaccadere anche nell’anno in corso. L’auspicio è che questa piccola, grande ripresa possa creare condizioni migliori – ha commentato Mario Todeschini della segretaria della Cisl – Le somme recuperate sono significative e segnalano quanto sia grave la situazione”.

Del resto la crisi di questi anni, come sottolineato dal sindacalista, “ha di fatto scaricato il rischio d’impresa sui lavoratori. L’imprenditore che non eroga gli stipendi, che de-localizza altrove, ne fa pagare il prezzo prima ai propri dipendenti e poi alla collettività, attraverso gli enti previdenziali”.

Lo stipendio che non arriva è uno dei sintomi più frequenti nei casi di crisi aziendali. Il consiglio del sindacato è di non aspettare oltre due mesi di ritardo sulla paga per dare dimissioni di giusta causa ed iniziare la vertenza, “in quel caso si procede con un decreto ingiuntivo e se azienda non paga presentiamo istanza di fallimento. Ci è stato detto che così rischiamo di fare chiudere le attività ma crediamo che non si possa chiedere a nessuno di lavorare gratis – denuncia Stefano Goi, direttore dell’Ufficio Vertenze della Cisl – Il fatto che un lavoratore debba essere pagato per la sua prestazione era qualcosa che non era mai stata messa in discussione, oggi non è più così a volte si confonde il rapporto di lavoro con un rapporto di amicizia tra lavoratore e imprenditore”.

Lo stesso, riferiscono i sindacalisti, vale per il TFR dei lavoratori che in alcuni casi non viene accantonato al Fondo di Tesoreria, “la difesa degli imprenditori è che quei soldi verrebbero investiti dalle imprese, ma crediamo non si possano usare le spettanze dei lavoratori come se fossero la banca dell’impresa”.

E la burocrazia non aiuta: “I fallimenti sono tutti problematici, spesso dobbiamo fare causa all’Inps, e vinciamo, perché procedure folli impediscono il pagamento ai lavoratori, che nel frattempo possono attendere anche un anno o due prima di vedersi erogato quanto dovuto” spiega Goi.

Ci sono poi i licenziamenti impugnati, nel lecchese sono state 35 le pratiche aperte nel 2017. “Auspichiamo che la ripresa possa basarsi sul rispetto delle regole, che si investa non solo in macchinari ma anche sui lavoratori – spiega Todeschini – oggi, ci sono imprese che trovano scorciatoie tra gli strumenti di flessibilità a disposizione del mercato del lavoro, ci sono situazioni dove i lavoratori sono sottopagati, collaborazioni che di fatto sono invece rapporti continuativi, stagisti utilizzati come lavoratori ordinari. L’invito ai lavoratori è di segnalare infrazioni contrattuali, spesso accade solo a chiusura del rapporto di lavoro, quando però il percorso si fa più complesso”.