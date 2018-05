LECCO – Si è tenuta sabato scorso 19 maggio presso il Griso di Malgrate, l’Assemblea Annuale di Federmanager: un dovere associativo ma anche un’occasione per fare il punto delle attività svolte dall’Associazione.

Presenti alla tavola rotonda il presidente di Federmanager Lecco Diego Bresciani, il vice presidente Francesco Castelletti, il funzionario di Fasi Viviana Vanni e quello di Praesidium Enrico Maria Franchini.

Realtà trasversale, quella di Federmanager, che ad oggi conta 623 iscritti, il servizio di tutela che viene offerto da oltre 70 anni ai dirigenti lecchesi, è sempre più forte e rivolto anche a tutta la famiglia dell’iscritto.

L’associazione dal punto di vista dei servizi agli associati rispetto a problematiche contrattuali, sindacali, previdenziali e assistenziali ha dato con la Dott.sa Bordoni e l’Avvocato Cesana risposte puntuali a tutti gli associati che a loro si sono rivolti.

Sempre maggiore l’attività di consulenza prestata agli iscritti al Fasi e ad Assidai, significativo l’aumento di consulenze , attività prestata da Federica Piacco.

Il processo evolutivo, soprattutto telematico, ha giocato un ruolo fondamentale per il funzionamento della struttura associativa, per la velocità’ di comunicazione con gli iscritti non disgiunto da un risparmio in termini economici. La procedura per la compilazione telematica e per l’invio delle richieste di rimborso ha permesso di ridurre i tempi per la liquidazione delle pratiche con notevole soddisfazione degli associati.

L’incremento da parte di Federmanager Lecco della rete di convenzioni con le strutture sanitarie specialistiche, centri medici, studi odontoiatrici è stato continuo e costantemente aggiornato.

Il senso di appartenenza favorito dall’organizzazione di incontri tra associati, durante le visite guidate alle aziende del territorio, o durante le visite organizzate a siti culturali del circondario.

Proseguono gli incontri nelle scuole dei nostri dirigenti impegnati nei vari gruppi Scuola, per la sensibilizzazione e l’orientamento degli studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori. Si prosegue anche con la formazione di Fondirigenti, Fondo dirigenti Pmi e Fondazione Idi, in collaborazione con Confindustria Lecco ed Api.

Durante l’assemblea sono stati premiati 4 dirigenti iscritti da 35 anni: un riconoscimento alla lunga e costruttiva militanza nell’Associazione. I premiati di quest’anno sono stati Colombo Giuseppe, Redaelli Vittorio, Galluzzi Carlo e Redaelli Vittorio.