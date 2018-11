LECCO – Il cambiamento? Per gli artigiani deve iniziare dalle “basi”: fisco, burocrazia e lavoro. Da qui la politica può guardare per la sua ‘rivoluzione’, intervenendo su questi “tre macigni che stanno schiacciando i nostri imprenditori”.

Lo ha detto chiaramente il presidente di Confargianato Lecco, Daniele Riva intervenendo in apertura dell’assemblea annuale dell’associazione che si è svolta nel tardo pomeriggio di lunedì nell’aula magna dell’ateneo di Lecco del Politecnico.

Presenti in sala, insieme ai rappresentanti del mondo economico lecchese, degli ordini professionali e delle istituzioni locali, anche un’esponente del Governo, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, l’onorevole Guido Guidesi.

Il segretario generale di Confartigianato, Cesare Fumagalli ha voluto ancora una volta essere presente a questo tradizionale appuntamento per l’associazione di Lecco, a rimarcare l’importanza del territorio lecchese sullo scenario economico nazionale.

“Lecco – ha ricordato Riva – è al 10° posto in Italia per produttività delle imprese, quinta nella classifica nazionale e prima in Lombardia per il recupero dei livelli occupazioni pre-crisi e sempre prima per peso dell’artigianato sul tessuto imprenditoriale compressivo” a cui si associano i dati positivi dell’export, 4.443 milioni di euro di vendite negli ultimi 12 mesi per il Made in Lecco all’estero, in crescita del 3,4%.

“Un successo – ha proseguito il presidente di Confartigianato – che deriva anche dal clima favorevole che respiriamo intorno a noi, in questo Sistema Lecco che è vincente”.

Tutto questo mentre lo scenario politico nazionale “è stato in grado di dire tutto e il contrario di tutto, mettendo a dura prova il nostro consolidato sistema economico fatto di micro, piccole medie imprese che, dopo aver dato prova di tutta la loro forza superando una crisi senza precedenti”.

Imprese che oggi “chiedono solo una cosa – ha ricordato Riva – certezze. Cosa può fare la differenza per le nostre imprese? Non certo la rivoluzione tout court. Basterebbe iniziare dalle basi. Fisco, burocrazia e lavoro sono le tre leve su cui premere con forza perché le nostre aziende possano affermare e potenziare ancora di più il proprio ruolo chiave nel tessuto economico locale, nazionale ed internazionale”.

“Non serve una rivoluzione che sconvolga gli equilibri ottenuti finora – ha concluso il presidente degli artigiani lecchesi – servono coraggio, intuizione, lungimiranza, dialogo e mano ferma”.

Il Governo interverrà per ridurre il peso fiscale sulle imprese? “La risposta è facile, ed è sì – ha risposto così, ad un intervento del pubblico, il sottosegretario Guidesi – la manovra vuole confermare questa riposta, con la Flex Tax che riguarderà 870 mila partite Iva. Abbiamo già evitato che scattassero le clausole di salvaguardia, 12 miliardi di euro che sarebbero derivati dallo scongiurato aumento dell’Iva. Abbiamo previsto la detassazione degli utili IRES e interverremo sul regime dei forfettari”.

Tra le novità in vista per le imprese c’è l’obbligo fatturazione elettronica per la quale Confartigianato, ha ricordato il segretario Fumagalli, ha chiesto al Governo di rinunciare alle sanzioni nel primo anno di applicazione “essendo l’Italia il primo Paese a sperimentarla”.

“La critica maggiore a questa manovra – ha sottolineato il segretario generale di Confartigianato – non è quella di essere una manovra in deficit. I piccoli imprenditori non si spaventano se devono contrarre un debito per un investimento. Spaventa indebitarsi per qualcosa che non creerà produttività. Il reddito di cittadinanza trova la nostra totale contrarietà, chiediamo di spostare il peso della manovra sugli investimenti pubblici per interventi su strade, scuole, opere pubbliche, infrastrutture che servano ai territori e che le imprese scelte siano a ‘chilometro zero’ alzando fino a 150 mila euro le assegnazioni dirette da parte degli enti locali. Se si raddoppiasse il capitolo investimenti si farebbe il bene del Paese.”