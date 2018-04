GARLATE – Nei giorni scorsi sono stati gli Stati Uniti ad accogliere Carlo Salvi e Hatebur all’interno della Fastener Fair USA di Cleveland, che ha riunito presso l’Huntington Convention Center produttori, distributori, fornitori e utenti finali del settore. Fastener Fair è un format internazionale ormai consolidato da tempo, ma è solo a partire da quest’anno che è stata introdotta la presenza negli Usa, una scelta motivata dalla forza che il mercato statunitense sta registrando, con una crescita sostanziale prevista entro il 2020. Carlo Salvi e Hatebur non potevano assolutamente mancare ad un appuntamento così importante, anche alla luce del fatto che è presente, sempre in Ohio, una sede Carlo Salvi che ha permesso, negli anni, di alimentare il settore locale instaurando rapporti commerciali solidi e ormai consolidati.

“La prima edizione di Cleveland ci ha permesso di aprire nuovi canali di comunicazione all’interno di un’area in crescita per il nostro settore. La Wire, invece, ha confermato ancora una volta la sua grande portata internazionale e ci ha permesso di chiudere tanti contratti fornendoci già oggi ottime prospettive per il 2019/2020. L’esperienza in Germania ha rappresentato anche la prima occasione europea durante la quale l’intero team italo-svizzero si è presentato insieme, all’interno di un unico stand, lavorando in maniera coesa e profittevole” – ha dichiarato Marco Pizzi, Chief Commercial Officer di Carlo Salvi,

Ma l’impegno con gli appuntamenti fieristici non si è esaurito qui, le due realtà unitesi nel 2016 allo scopo di dar vita ad un’alleanza vincente, hanno preso parte dal 16 al 20 aprile alla Wire2018 di Düsseldorf, quest’anno annunciata come la più grande di sempre, con 120.000 mq di superficie (+ 10.000 rispetto all’edizione 2016). A questi numeri da capogiro, vanno ad aggiungersi gli espositori provenienti da tutto il mondo, anch’essi in netta crescita rispetto agli anni passati. Durante la fiera sono stati esposti diversi macchinari: COLDmatic CM 725 di Hatebur, una macchina per lo stampaggio a freddo ideale per l’industria dell’automotive; estremamente versatile e flessibile, è in grado di fornire pezzi precisi e complessi ed è caratterizzata da un design compatto, un plus che la rende ideale per chi necessità del minimo ingombro associato ad altissime prestazioni. All’interno dello stand di Hatebur e Carlo Salvi è stata esposta anche la pressa CS001 a 1 matrice e 2 punzoni di Carlo Salvi, un macchinario adatto per la stampa di parti piccolissime con una velocità elevatissima (fino a 660 pezzi al minuto), sviluppata seguendo le più moderne tecnologie che ha riscosso un ottimo successo, tanto che già durante la fiera tante realtà industriali l’hanno individuata quale strumento ideale per sviluppare il proprio business.

“Questo doppio appuntamento che ha caratterizzato il mese di aprile è solo un anticipo del fitto calendario di appuntamenti che ci accompagnerà da qui alla fine dell’anno. Shanghai, Milano, Parigi e ancora Shanghai: nel 2018 saremo presenti in ogni area geografica di maggiore interesse per il settore al fine di diffondere ulteriormente il nostro know-how, consolidare rapporti già esistenti e intercettare nuovi target” ha concluso Marco Pizzi, Chief Commercial Officer di Carlo Salvi.