MANDELLO – Un accordo che è segno dei tempi cambiati quello siglato mercoledì in Gilardoni Raggi X: sindacati e azienda ha convenuto sull’istituzione del premio di produttività, qualcosa di ordinario altrove ma non nell’azienda di Mandello dove da 12 anni non era concessa tale integrazione ai dipendenti.

Risale infatti al 2006 l’ultimo premio istituito alla Gilardoni. Oggi, con il nuovo presidente Marco Gilardoni e il miglioramento delle rapporti con i sindacati, l’intesa è stata raggiunta.

“L’accordo è frutto di un cammino di ricostruzione di buone relazioni sindacali e con gli stessi lavoratori – spiega Emilio Castelli della Fim Cisl – si traccia un solco rispetto al passato, è un nuovo corso quello che si sta vivendo in Gilardoni e con la nuova presidenza c’è un confronto positivo, ognuno fa la sua parte ma nella lealtà e nel rispetto reciproco”.

Il premio prevede quattro indicatori, due di produttività e due di redditività, per un massimale di 950 euro per il 2018 e di 1000 euro per il 2019.