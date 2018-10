LECCO – Giuseppe Lacorte, presidente della categoria Servizi alla Persona di Confartigianato Imprese Lecco, è stato eletto presidente regionale della categoria Acconciatori dall’assemblea elettiva di Confartigianato Lombardia.

Lacorte ha ricoperto il ruolo di membro del direttivo della categoria Servizi alla Persona per 35 anni e opera come acconciatore dal 1979. La sua attività imprenditoriale è sempre stata accompagnata dalla passione per l’accrescimento delle proprie competenze, prima come allievo, poi come assistente maestro all’età di 18 anni e come maestro a 20 anni, fino ad arrivare alla presidenza della scuola professionale Galas di Lecco nel 2017.

Nel settembre 2018 ha ricevuto a Parigi il riconoscimento dell’O.M.C. per l’impegno nelle scuole di formazione, uno dei premi più prestigiosi al mondo in questo campo. Sempre nel 2018, ha ritirato il premio alla carriera nel 2° trofeo “Trinacria Barber” per il taglio maschile. Lacorte è inoltre in prima linea nel progetto promosso dall’associazione Cancro Primo Aiuto, grazie al quale è stato creato all’interno del reparto di Oncologia dell’ospedale Manzoni di Lecco un piccolo salone da parrucchiere, dove le pazienti ricevono consulenza gratuita sulla parrucca che meglio si adatta a ogni donna.

“Sono orgoglioso per questo nuovo incarico, che intendo svolgere al meglio – commenta Lacorte – Alla luce delle attività svolte in ambito territoriale sia in Confartigianato che nella scuola di formazione Galas, ritengo si possano affrontare diverse tematiche al fine di rendere sempre maggiore la coesione tra gli imprenditori, che possono crescere grazie al consolidamento e all’acquisizione di competenze tecnico professionali anche in ambiti trasversali. Tra i miei obiettivi, avviare attività di formazione dedicati alla comunicazione e al marketing, all’utilizzo dei social network e a una maggiore integrazione nel contesto associativo di Confartigianato Imprese. Inoltre, intendo replicare nelle territoriali disponibili, il progetto iniziato a Lecco con Cancro Primo Aiuto, offrendo nei principali ospedali della nostra regione la possibilità di supporto e consulenza gratuita degli esperti di immagine ai malati oncologici. Inoltre, voglio lavorare con le altre categorie di Confartigianato, ad esempio la moda, per discutere a livello regionale di tematiche interconnesse e avviare percorsi di autoimprenditorialità stimolando i giovani a intraprendere la professione dell’acconciatore”.

“I complimenti di Confartigianato Imprese Lecco a Giuseppe Lacorte per il prestigioso incarico ricevuto – dichiara Daniele Riva, presidente dell’Associazione di Categoria – La sua lunga esperienza e conoscenza del sistema Confartigianato mi fa essere certo del fattivo contributo che Giuseppe Lacorte darà per il futuro della categoria a livello regionale, con uno sguardo sempre attento al nostro territorio. Competenza e professionalità, insieme a una vita spesa a favore di iniziative nel campo associativo e sociale, fanno di Lacorte un presidente completo che dimostra ogni volta la sua voglia di fare bene, unendo tradizione, innovazione e attenzione per i giovani”.