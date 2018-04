LECCO – La “Rilevazione Prezzi Mercato Immobiliare Lecco e Provincia” di Fimaa Lecco, giunta alla sesta edizione, verrà presentata il prossimo 7 maggio (ore 14.15) presso la sala conferenze di Palazzo del Commercio in piazza Garibaldi 4, sede di Confcommercio Lecco.

“Il riscontro avuto dalla pubblicazione è sempre stato ampiamente positivo e siamo convinti che anche questo volume possa essere prezioso e utile per quanti operano nel settore immobiliare e per quanti vogliono orientarsi con uno strumento chiaro ed efficace – spiega il presidente della Fimaa Lecco e membro di Giunta di Confcommercio Lecco, Sergio Colombo – Il Volume Immobili 2018 arriva indubbiamente in un momento interessante per il nostro comparto. Il mercato immobiliare a Lecco e in provincia mostra infatti segnali incoraggianti che fanno ben sperare per chi opera nel settore”.

La Rilevazione Prezzi Mercato Immobiliare 2018, realizzata dalla Fimaa Confcommercio Lecco, in collaborazione con il Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia e l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Lecco, vuole, come da tradizione, analizzare la dinamica delle compravendite e supportare acquirenti e venditori nella definizione del prezzo dell’immobile da trattare.

Il programma prevede l’apertura dei lavori da parte di Sergio Colombo – presidente Fimaa Confcommercio Lecco, coordinatore regionale della Fimaa e consigliere nazionale Fimma – a cui seguiranno i saluti di Paolo Rughetto, vicepresidente dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Lecco, di Valter Reatti, consigliere del Collegio Geometri della Provincia di Lecco.

Sono poi previsti, a partire dalle ore 14.30, tre interventi tecnici: Giorgio Marinoni (ML Informatica), consulente di Confcommercio Lecco illustrerà le novità privacy legate al GDPR che entrerà in vigore il prossimo 25 maggio; Giulio Bonaiti (Assicurazioni Bonaiti & C. srl) affronterà il tema della tutela legale delle locazioni; Enrico Quadri (amministratore delegato Casashare e responsabile Grandi Accordi Hgroup) parlerà di “Hgroup, MedioFimaa e gli agenti immobiliari”.

Quindi, alle ore 15.20, Carlo Molteni, responsabile della Commissione permanente Fimaa Lecco 2018, presenterà la pubblicazione di quest’anno. La conclusione dei lavori è prevista per le ore 15.40.

La Rilevazione Prezzi Mercato Immobiliare si avvale anche del patrocinio della Camera di Commercio di Lecco e della sponsorizzazione di Cometa Informatica, Casashare, Credipass-MedioFimaa, Hgroup, Assicurazioni Bonaiti.