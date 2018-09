LECCO – La Camera di Commercio di Lecco ospita la quarta tappa del percorso di mentoring “Impara dai grandi!”. Promosso da Unioncamere Lombardia – Coordinamento dei Comitati per l’Imprenditoria Femminile delle Camere di Commercio – il progetto sostiene le donne che fanno impresa, anche in settori tradizionalmente guidati da uomini, con lo scopo di diffondere le strategie imprenditoriali vincenti.

All’inizio di un percorso imprenditoriale è essenziale potersi confrontare con chi ce l’ha fatta, per ricevere consigli, mettere in comune esperienze e imparare dalle best practice di successo. Per questo il Coordinamento regionale dei Comitati per l’Imprenditoria Femminile ha scelto di offrire ad aspiranti e/o neo imprenditrici della Lombardia la possibilità di conoscere e “apprendere sul campo” i segreti del fare impresa, attraverso un percorso di visite aziendali e di incontri con i protagonisti del mondo imprenditoriale.

I Comitati provinciali hanno individuato le aspiranti/neo imprenditrici partecipanti al programma di mentoring “Impara dai Grandi” che hanno già avuto l’opportunità di visitare grandi aziende a Mantova, Cremona e Monza.

Il progetto “Impara dai grandi” prosegue il tour con la tappa conclusiva per il 2018 nella giornata di martedì 25 settembre con la visita aziendale presso la Icam S.p.A. di Lecco “Cioccolatieri 1946”, impresa che da oltre 70 anni è portavoce in tutto il mondo dell’eccellenza italiana nell’arte cioccolatiera con la sua produzione presso lo stabilimento di Orsenigo (Co).

“Sono molto orgogliosa di imparare dai grandi, con questa visita e questo percorso all’interno dell’azienda Icam. Il nostro comitato, regionale e provinciale, è impegnato a rafforzare il ruolo della donna nelle politiche di sviluppo del nostro paese, a diffondere la cultura imprenditoriale, a realizzare concrete progettualità e servizi per l’imprenditoria femminile. Le imprenditrici donne devono diventare ‘Protagoniste nella società che vuole crescere’, come è avvenuto in occasione dell’evento già organizzato ad aprile di quest’anno per la premiazione di Imprenditrici e Professioniste lecchesi con un curriculum lavorativo di oltre 25 anni di attività. Andiamo ad imparare dai grandi con le start-up e con tutti coloro che vogliono imparare sempre di più per lo sviluppo della propria azienda, perché disciplina, rispetto, regole, responsabilità, merito, famiglia ed etica sono e rimangano sempre un mix indispensabile per l’impresa vincente. L’esempio della Icam sarà uno stimolo per tutti noi e per lo sviluppo di nuove grandi imprese che non smettono di innovarsi mai” ha dichiarato Loretta Lazzarini presidente del Comitato per l’Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Lecco.

“Le imprese femminili rappresentano in Lombardia ed in Italia circa il 20% del tessuto produttivo e tra loro molte sono imprese costituite da giovani under 35; ciò significa che le donne hanno voglia di fare e coraggio: sono un patrimonio unico di competenze e di produttività che va assolutamente promosso e incoraggiato, nonché spinto a misurarsi attraverso il fare impresa anche in quei settori che tradizionalmente sono associati agli uomini. Il nostro obiettivo con il progetto “Impara dai grandi” è di proporre modelli imprenditoriali vincenti, innovativi, liberi da pregiudizi di genere. Lo spirito di queste giornate è quello di motivare le partecipanti, dando loro la possibilità di un confronto diretto con imprenditori di successo, spesso visti come appratenti ad un mondo più complesso e inaccessibile. I modelli virtuosi possono aiutare a sviluppare le ambizioni e a superare i limiti con cui spesso le donne si trovano a fare i conti, per educazione o per tabù sociali” ha dichiarato Marialisa Boschetti presidente del Coordinamento Regionale dei Comitati per l’Imprenditoria Femminile lombardi e del Comitato della Camera di commercio di Pavia.