LECCO – Api Lecco organizza due seminari tecnici per parlare di rifiuti in azienda. Gli incontri si terranno in due differenti date per consentire una maggiore partecipazione da parte delle imprese: giovedì 5 e 12 aprile presso la sede Api di Via Pergola.

Numerosi i temi trattati durante il workshop: dagli aspetti più operativi, come le modalità di stoccaggio, i tempi e le misure di prevenzione degli impatti ambientali, alla gestione documentale in materia, ovvero le registrazioni, l’assegnazione dei codici Cer (Catalogo Europeo dei Rifiuti) e gli adempimenti annuali Mud.

“Il tema dei rifiuti in azienda necessita, vista la sua complessità, di costante aggiornamento. I seminari in programma hanno come obiettivo quello di illustrare le normative vigenti e le sue modifiche ma anche di rispondere alle problematiche e alle necessità riscontrate dagli addetti ai lavori favorendo quindi la partecipazione attiva dei partecipanti” ha dichiarato Silvia Negri, responsabile area ambiente e sicurezza di Api Lecco.

La partecipazione è libera e gratuita. Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Ambiente e Sicurezza di Api Lecco ai seguenti recapiti allo 0341.282822 oppure associazione@api.lecco.it