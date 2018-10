LECCO – In Lombardia ogni anno si investono oltre 3 miliardi di euro in innovazione: un settore che coinvolge 27 mila imprese, +2,5% di crescita in un anno, e che vede al lavoro a 33 mila addetti.

Milano è prima in Italia con 14 mila imprese, una crescita di +3,5% in un anno e di + 8% nel quinquennio, mentre in Europa, la Lombardia è undicesima tra le principali regioni per spesa in ricerca e sviluppo.

Emerge da una elaborazione della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi sui dati del registro imprese al primo trimestre 2018, sulle imprese attive nei settori dell’innovazione ad alto contenuto tecnologico, commercio tramite internet, telecomunicazioni.

Lecco è al settimo posto in Lombardia per numero di imprese del settore, in tutto 651 (+1,6% nell’ultimo anno), dopo Como dove si contano oltre mille aziende coinvolte. Nel lecchese, la maggior parte di queste realtà è impegnata nel settore di produzione software e consulenza informatica, seguite dagli studi di architettura e ingegneria per collaudi e analisi tecniche.

Ammonta a circa 200 miliardi all’anno il business delle imprese italiane del settore, di cui 100 miliardi, la metà, in Lombardia, con 77 miliardi concentrati a Milano.