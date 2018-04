LECCO – Sulla scorta del successo ottenuto con le iscrizioni per l’annualità formativa 2017-2018, e della soddisfazione manifestata dalle aziende e dagli allievi coinvolti nel Corso ITS in Tecnico superiore per l’automazione ed i sistemi meccatronici industriali – Sede di Lecco, la Fondazione ITS Lombardia Meccatronica ha programmato una giornata a porte aperte per gli studenti del territorio.

L’open day di sabato 5 maggio, organizzato in vista delle adesioni al prossimo anno formativo, darà acceso alla sede del Corso, presso l’IISP.A. Fiocchidi Lecco, dove i giovani interessati potranno acquisire tutte le informazioni su un percorso di alta formazione tecnica la cui caratteristica peculiare è la forte integrazione con il sistema delle imprese, sia dal punto di vista della progettazione della figura professionale in uscita sia della docenza, affidata almeno per la metà a tecnici aziendali e a professionisti. L’invito a partecipare è particolarmente rivolto a giovani diplomati, diplomandi e alle loro famiglie, agli operatori delle scuole superiori, ai rappresentanti delle istituzioni e alle imprese che producono o che utilizzano tecnologia meccatronica.

Nel contesto dell’open day, sarà anche possibile un confronto con le aziende partner, presenti con i propri stand per illustrare i possibili sbocchi professionali nel mondo del lavoro. Se gli ITS – Istituti Tecnici Superiori sono infatti scuole post diploma di alta formazione tecnica, sviluppati sul modello formativo duale tedesco, a Lecco il Corso in Tecnico superiore per l’automazione ed i sistemi meccatronici industriali è stato progettato a partire dalle specificità del tessuto produttivo del territorio ed è dedicato ad una figura professionale caratterizzata da competenze per realizzare, integrare, controllare e programmare macchine e sistemi automatici destinati ai più diversi processi e settori in ambito industriale.

“Consideriamo questo Corso come uno dei fiori all’occhiello del nostro territorio – commenta il Presidente di Confindustria Lecco e Sondrio, Lorenzo Riva – soprattutto per come fa incontrare le imprese con il mondo della formazione. Il divario fra le richieste del sistema produttivo e l’effettiva disponibilità di figure con una preparazione adeguata, che segnaliamo da tempo, è un problema sempre più importante per le nostre aziende, che hanno bisogno di risorse umane per sostenere i segnali positivi degli ultimi periodi. Abbiamo oggi un’occasione di crescita che non possiamo certo sprecare, ma la nostra competitività dipende anche dalla disponibilità di collaboratori competenti. Per questo l’ITS è una chance sia per le aziende, sia per i giovani che desiderano investire su un futuro professionale nell’ambito della meccatronica”.

“Siamo contenti di poter avviare nel territorio di Lecco una nuova edizione del corso ITS in ambito meccatronico – commenta Raffaele Crippa, Direttore della Fondazione ITS Lombardia Meccatronica. Assieme alle altre sedi in provincia di Milano, Bergamo e Brescia, qui riusciamo a formare giovani con competenze allineate a quelle richieste dalle imprese della nostra Regione, soprattutto nella logica dell’Industria 4.0”.

Il Corso è promosso, per la sua declinazione sul territorio lecchese, da Confindustria Lecco e Sondrio con anche la Fondazione per la Salvaguardia della Cultura Industriale – A. Badoni,l’IIS P.A. Fiocchi e l’IIS A. Badoni di Lecco, l’ITIS E. Mattei di Sondrio e il CFP Aldo Moro di Valmadrera. I corsi ITS lombardi sono finanziati da: Unione Europea-Fondo Sociale Europeo, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Regione Lombardia. Per ulteriori informazioni e iscrizioni all’open day: www.itslombardiameccatronica.it.