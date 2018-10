LECCO – E’ iniziata una nuova era per Acel, che cambia denominazione (non più ‘Sevice’ , ora è ‘Energie’) ma non la politica nei confronti dei suoi utenti: la società pubblica lecchese da luglio è entrata ufficialmente nel gruppo Acsm-Agam e sarà punto di riferimento per la vendita di gas ed energia elettrica di questa grande mulity-utility,

“E’ uno degli obiettivi che siamo riusciti ad ottenere e che riconosce il lavoro di questi anni, il merito e capacità organizzativa di Acel – sottolinea il presidente Giovanni Priore – Ci sono altre aziende altrettanto importanti del settore che fanno parte di questa nuova realtà societaria, Acel, e quindi Lecco, sono state però riconosciute dal gruppo come il polo della vendita del gas e dell’energia elettrica”.

Nel processo di aggregazione, Acel ha assorbito la sondriese Aevv, ampliando il proprio bacino di utenza e raggiungendo oggi i 240 mila clienti.

“In un momento in cui, a livello nazionale, tutte le aziende di fornitura di gas perdono terreno, sia Acel che Aevv sono riuscite ad incrementare i propri numeri. Con questa nuova aggregazione avremo vantaggi importanti, perché ingrandendo i volumi di acquisto dell’energia ci è possibile ottenere prezzi più convenienti – ha proseguito Priore – e avere un partner industriale come A2A, ci garantisce una maggiore solidità finanziaria”.

“Per i nostri utenti nulla è cambiato e noi continuiamo sulla strada di sempre – dice ancora il presidente di Acel – restando vicini al territorio, puntando all’apertura di nuovi sedi distaccate, distribuendo utili ai Comuni attraverso Lario Reti Holding, sponsorizzando eventi e iniziative culturali, così come è sempre stato in questi anni”.

Ad affiancare il presidente Priore nella guida della nuova Acel c’è l’amministratore delegato Maurizio Casartelli. “L’operazione industriale che si è compiuta negli scorsi mesi fa leva sulle dimensioni per competere su un mercato che sta diventando sempre più competitivo – spiega Casartelli – Cercheremo di incrementare la nostra presenza espandendoci su territori dove oggi non siamo presenti”.

Nel frattempo, Acel ha lanciato una nuova campagna destinata ai nuovi clienti: “Un buono di 100 euro di spesa presso i negozi Iperal per chi decide di passare ad Acel sia per la fornitura di gas che per l’energia elettrica – annuncia Gabriele Belluz, responsabile marketing di Acel Energie – Iperal è come noi un operatore del territorio ed è nata con loro questa importante collaborazione”.