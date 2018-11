LECCO – Le telecamere di Piazza Pulita, programma in onda su La7 condotto da Corrado Formigli, hanno fatto visita al Centro per l’Impiego della provincia di Lecco considerato a livello lombardo un’eccellenza per i risultati che consegue e per una capacità di penetrazione nel mondo del lavoro decisamente alta, del 54%.

Il giornalista di La7 ha fatto una domanda semplicissima: “Siete pronti per il reddito di cittadinanza? Il soggetto perde il reddito di cittadinanza se rifiuta tre offerte di lavoro: questa cosa qui si può fare oppure no?”

“Questa cosa si chiama condizionalità ed esiste già a Lecco e rappresenta lo 0,5% – ha detto il direttore Roberto Panzeri – La revoca del sussidio di disoccupazione scatta quando non ti presenti al centro per l’impiego”. Ma dopo tutti i controlli effettuati a perdere il sussidio sono solo mezzo disoccupato su cento.

Quanto tempo ci vuole per ultimare una decadenza? Spulciando le pratiche il giornalista di La7 ha constatato quanto è difficile arrivare a una decadenza e soprattutto quanto lavoro c’è dietro. Questa revoca in caso di tre rifiuti funzionerà?

“E’ molto difficile – ha concluso il direttore – e questo favorisce il fatto che le persone prendano il sussidio e se ne stanno a casa loro oppure avranno un lavoro non regolare”.

Il programma di La7 il servizio si trova alle 2h49′.