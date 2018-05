LECCO – C’era anche una delegazione lecchese venerdì mattina alla manifestazione di Roma per lo sciopero dei dipendenti degli istituti ed imprese della vigilanza privata e servizi fiduciari.

Al centro della protesta la discussione sul rinnovo del contratto nazionale, scaduto nel 2015.

“Lo sciopero generale è l’unico ed estremo atto di contrasto alle posizioni delle associazioni datoriali, dopo un anno di trattativa, volte a ridurre drasticamente diritto e garanzie – spiega Barbara Cortinovis della Filcams Cgil, in corteo insieme ai lavoratori – inaccettabile l’estensione a 45 ore dell’orario normale di lavoro, l’introduzione del lavoro a chiamata e intermittente, la riduzione del periodo di comporto, la compressione della modalità di fruizione dei permessi legge 104, eliminare il pagamento del trattamento economico di malattia per i primi 3 giorni e nessun aumento salariale in un settore già sfruttato fatto di lavoratori che tutti i giorni incontriamo sulla strada e negli enti locali…”

Lecco ha risposto con un astensione massiva, pari al 90% dei lavoratori secondo i dati del sindacato. “E’ un segnale importante” sottolinea Cortinovis.