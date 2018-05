LECCO – Nel trimestre maggio-luglio 2018 le imprese della provincia di Lecco prevedono di effettuare 6.800 assunzioni: a cercare nuovo personale sarà il 16,8% delle aziende con almeno un dipendente.

Nella nostra regione i nuovi posti di lavoro saranno circa 252.000, e a livello nazionale oltre 1.400.000. Questi dati emergono dall’indagine Excelsior sulle previsioni di assunzione, svolta mensilmente dalle Camere di Commercio (per le imprese oltre 50 addetti) e da Infocamere tramite l’invio di questionari online e interviste telefoniche.

Nel trimestre maggio-luglio, oltre il 42% delle assunzioni si concentrerà nel comparto industriale (2.430 nuovi contratti, di cui 450 riguarderanno le costruzioni. Lecco occupa la seconda posizione regionale per quota rispetto al totale, dopo Cremona, e viceversa occupa il penultimo posto regionale per quota di nuovi ingressi nel terziario (57,8%, precedendo sempre Cremona). In particolare, le nuove assunzioni previste saranno 1.110 nel commercio; 990 nel turismo; 1.830 negli altri servizi.

Con riferimento ai dati di maggio 2018, sulle 2.110 assunzioni programmate dalle imprese lecchesi, la quota con contratto a tempo indeterminato si attesta al 26,3% (ad aprile era del 23,9%), percentuale superiore al dato nazionale (22,8%), ma inferiore al valore regionale (30%).

Rispetto al mese precedente, sale anche la quota dei contratti di apprendistato (dal 7,9% al 9,2%; il dato di maggio è superiore sia alla media della Lombardia, 8%, che a quella dell’Italia, 8,1%) e aumenta quella dei contratti a tempo determinato (dal 57,5% al 58,4%; il dato di maggio è in linea con la media regionale, 58%, e rimane inferiore a quello italiano, 65,6%).

Le imprese lecchesi continuano a ricorrere alle altre forme contrattuali in misura superiore rispetto a quelle lombarde e italiane (Lecco 6%; Lombardia 5%; Italia 3,5%). Le assunzioni “stabili” si concentrano soprattutto nel comparto “manifatturiero” (39,3%), mentre i “servizi alle imprese”, il “turismo” e i “servizi alle persone” sono i settori che ricorrono maggiormente al tempo determinato (rispettivamente 67,2%, 66,1% e 63,9%).

Da segnalare anche il forte ricorso ad altre forme contrattuali nel turismo (24%, anche se in calo rispetto al mese precedente). Il 63,5% delle entrate programmate a maggio riguarda imprese con meno di 50 dipendenti; il 23,7% medie imprese; il 12,3% realtà imprenditoriali oltre i 250 addetti.

Per quanto riguarda le figure professionali, il 19,2% delle nuove entrate di maggio è riservato a figure “high skill” (dirigenti, specialisti e tecnici): quota in diminuzione rispetto al dato di aprile (20,2%) e inferiore alla media regionale (21,4%), ma superiore a quella nazionale (15,5%). Comunque la nostra provincia occupa la terza posizione tra i territori lombardi, preceduta da Milano e Monza.

Rispetto ad aprile, sale la quota di assunzioni destinate a personale laureato (dal 10% al 12,5%); tuttavia la percentuale del nostro territorio rimane inferiore al dato medio regionale (14,3%), anche se è superiore al valore nazionale (9,9%).

Il 62,1% delle assunzioni riguarderà diplomati (28,4% diploma di scuola media superiore e 33,7% di istituto professionale); sale la quota delle assunzioni per cui le aziende richiedono semplicemente l’assolvimento dell’obbligo scolastico (dal 22,7% al 25,4%): si tratta del valore più alto tra le province lombarde.

Tra i profili maggiormente richiesti dalle imprese lecchesi spiccano figure a media e bassa specializzazione: ai primi 4 posti troviamo operai nelle attività metalmeccaniche ed elettromeccaniche, cuochi, camerieri e altre professioni dei servizi turistici, commessi ed altro personale qualificato in negozi ed esercizi all’ingrosso e personale non qualificato nei servizi di pulizia e in altri servizi alle persone.

Rispetto ad aprile, diminuisce la quota delle assunzioni programmate che interesserà giovani con meno di 29 anni (dal 38,6% al 35%): comunque la percentuale resta in linea con la media regionale e superiore a quella italiana (rispettivamente 35,5% e 34,1%).

Per alcune famiglie professionali la quota di “under 29” è particolarmente consistente: è il caso dell’“area produzione di beni ed erogazione del servizio” (1.090 ingressi programmati, di cui il 30,2% giovani), delle “aree commerciali e della vendita” (420 assunzioni, di cui il 40,5% under 29) e delle “aree tecniche e della progettazione” (290 persone, di cui il 44,9% con meno di 29 anni).