LECCO – E’ iniziato con la presentazione dei lavori svolti ed è proseguita con la consegna degli attestati, l’incontro conclusivo in Confcommercio dell’ultimo Master promosso da Lecco100, progetto nato per promuovere i giovani talenti con corsi di alta formazione.

E non a caso il master appena concluso riportava il titolo “Competenza, Convinzione, Cuore” per la gestione delle risorse in azienda che ha visto otto giovani raggiungere il conseguimento dell’attestato: si tratta di Mara Cattaneo, Nadia Coppola, Antonella Mazzei, Michela Romanetti , Lesya Ivanyuk, Stefano Anselmi, Daniele Redaelli, Riccardo Rosa.

Oltre al presidente Angelo Belgeri sono intervenuti anche altri componenti dello staff di Lecco100 e docenti quali Angelo Cortesi, Piero Guasco ed Emanuele Belgeri.

“Grazie per la vostra presenza e il vostro impegno – ha evidenziato il presidente Belgeri (anche vicepresidente di Confcommercio Lecco) – L’anno scorso avevamo introdotto anche 2-3 lezioni al sabato, mentre quest’anno quelle del sabato sono state molte di più. E questo è un formato che andremo ad adottare anche in futuro. Avete colto benissimo lo spirito del Master e vi siete messi in gioco. Sono tante le testimonianze che avete ascoltato in questi mesi. Le persone che abbiamo portato in aula sono persone normali, che però hanno saputo creare una relazione con voi ed essere partecipi del progetto che voi stavate perseguendo”.

Cortesi ha sottolineato un aspetto: “Personalmente ho fatto mia una frase ‘Io faccio la mia parte’ a prescindere da quello che fanno gli altri. Sono convinto che serva l’impegno di ciascuno per cambiare il mondo”. Da parte sua Guasco ha rimarcato: “Importante è fare, perché sbagliando si impara. Non abbiate paura di osare. E ricordatevi che la passione viene prima delle competenze”.