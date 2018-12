CALOLZIOCORTE – Depositata ieri, giovedì, al Tribunale di Bergamo la relazione dei Commissari sul piano concordatario della Cooperativa Legler.

“Siamo molto contenti di constatare che i Commissari hanno confermato l’impianto e le valutazioni espresse nel piano concordatario – commenta il presidente della cooperativa Roberto Baroni – con la sola leggera modifica delle perizie con un conseguente ritocco delle percentuali per le tre classi di chirografari”.

Dal 55% al 51% per i soci prestatori, dal 45% al 41% per i fornitori e terzi e, infine, dal 40% al 36% per i fornitori storici. “Ci tengo a precisare che le percentuali offerte ai creditori potranno anche essere maggiori, a seconda dei risultati delle vendite degli immobili oltre che dei risultati della gestione. Il nostro obiettivo è quello, ovviamente, di migliorare le previsioni minime formulate”.

Avvalorata anche la centralità del piano, finalizzato al soddisfacimento dei creditori. “Concludono anch’essi che la soluzione concordataria è la migliore alternativa possibile per i creditori della Cooperativa. E, da ultimo, leggiamo con piacere nella relazione che i Commissari hanno anche dato atto della correttezza del comportamento degli amministratori sia nella tempestività della richiesta di concordato che nella gestione in generale e in particolare nel prestito sociale”.

“Approfitto per ribadire – conclude il presidente – che in caso di omologa potranno essere autorizzati dei pagamenti, seppur parziali, anche prima del termine fissato in cinque anni. Man mano che gli immobili verranno venduti, il ricavato sarà diviso tra i creditori”.

GLI ARTICOLI PRECEDENTI

Cooperativa Legler, il tribunale approva il piano concordatario

Legler, il presidente: “Siamo in attesa di un riscontro sul piano concordatario”

Calolzio. I soci con libretto Legler ascoltati in Regione Lombardia

Legler presenta il concordato. Preoccupazione anche a Calolzio

Coop Legler. I soci: “Siamo pronti a una lunga battaglia”

Cooperativa Legler. I soci riavranno solo il 55% delle somme versate

Cooperativa Legler. Parla il presidente Baroni: “L’unica soluzione possibile”