LOMAGNA – Elemaster ha finalizzato – venerdì 13 aprile – l’acquisizione del 100% delle azioni di Gdm Electronic, società avente sedi in Belgio e in Romania. Questo investimento rappresenta un ulteriore passo strategico per la realizzazione del processo di globalizzazione del Gruppo di Lomagna (mille addetti e un fatturato annuo di circa 200 milioni di euro), in attuazione del piano industriale “Vision 2020”. Ora il Gruppo Elemaster ha stabilimenti in Italia, Germania, Belgio, Romania, Stati Uniti, Cina, India e Tunisia.

“Nello stesso anno in cui la nostra azienda celebra il quarantesimo anniversario dalla fondazione (avvenuta il 1° ottobre 1978), abbiamo conseguito un ulteriore obiettivo strategico per lo sviluppo del Gruppo Elemaster – commenta il presidente e Ceo, Gabriele Cogliati – Nel 2018 completeremo ulteriori tre progetti: l’inaugurazione, a maggio, di un più ampio stabilimento in Cina, l’apertura a luglio di una nuova e moderna sede negli Stati Uniti (Duluth, Georgia) e l’espansione della nostra filiale tedesca, CAD UL GmbH, dove intendiamo creare un centro europeo per l’ingegneria elettronica e la prototipazione rapida”.

Giovanni Cogliati, direttore marketing e vendite di Elemaster, aggiunge: “Nell’ambito della strategia di Elemaster, che punta a soddisfare le esigenze dei propri clienti in tutto il mondo, operando in loco nei loro mercati di riferimento e offrendo le soluzioni più competitive, la nuova collocazione in Belgio e Romania ci consentirà di raggiungere ulteriori obiettivi di crescita”.

Valentina Cogliati, amministratore delegato di Elemaster, conclude: “Questo investimento apre nuove opportunità per il nostro Gruppo e ci consente di essere sempre più il partner ideale per la crescita strategica e per la competitività dei nostri clienti”.