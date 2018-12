MANDELLO – Importante operazione per la Gilardoni SpA di Mandello che ha recentemente acquisito il controllo della Eido Solutions di Besnate, azienda varesina di spicco dedicata allo sviluppo di soluzioni innovative nella produzione di impianti di radioscopia industriale all’avanguardia.

Grazie a questa operazione e all’integrazione con Eido Solutions, l’azienda di Mandello del Lario, leader nel campo delle strumentazioni radiologiche per la medicina, delle apparecchiature per i controlli di sicurezza e antiterrorismo, imprime un ulteriore impulso allo sviluppo di questo settore, dando vita ad una realtà unica in Italia nel campo della radiologia industriale.

“La condivisione delle esperienze e delle competenze maturate dalle due aziende – evidenzia Marco Taccani Gilardoni, amministratore di Gilardoni – ci consente di fornire ai clienti impianti di tomografia e di radioscopia all’avanguardia. Inoltre, potremo contare su una rete di distribuzione ed assistenza ancora più capillare”.

Gilardoni opera infatti da oltre 70 anni nell’ambito della radiologia e da quasi 50 anni progetta e produce impianti per controlli non distruttivi industriali, mentre Eido Solutions rappresenta una realtà giovane, ma con una solida focalizzazione sulla ricerca di soluzioni funzionali ed allo stato dell’ arte.

“Composta da un team di specialisti di lunga e comprovata esperienza nella progettazione e realizzazione di impianti di tomografia e radioscopia – continua Marco Taccani Gilardoni – Eidos Solutions ha sviluppato nel tempo sistemi che vanno a completare ed arricchire il portafoglio prodotti di Gilardoni. Il nuovo team di Ricerca e Sviluppo, che conterà oltre 50 ingegneri, sarà prevalentemente dedicato all’innovazione degli impianti, oltre che allo sviluppo di progetti specifici e altamente personalizzati per adeguarsi alle più specifiche esigenze dei nostri clienti”.

Ulteriormente potenziata grazie all’acquisizione del controllo di Eidos Solutions, l’attività di ricerca e sviluppo è da sempre fiore all’occhiello di Gilardoni, che ha recentemente rinnovato e potenziato i propri Laboratori, ai quali è stato assegnato il riconoscimento di Altamente Qualificati, e delle aree di formazione, sempre a disposizione dei clienti anche per demo e prove personalizzate.