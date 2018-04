LECCO – Pietro Mattia Maddaluno è il nuovo presidente del Gruppo Giovani di Confcommercio Lecco. Maddaluno è stato eletto lunedì scorso in occasione della assemblea elettiva chiamata a scegliere il successore di Claudio Somaruga, presidente uscente del Gruppo Giovani lecchese, in carica dal 2008 (con conferma per il secondo mandato nel 2013) e con incarichi nel Consiglio nazionale dei Giovani di Confcommercio e nella Giunta di Confcommercio Lecco.

L’assemblea, svoltasi presso la sede di Confcommercio Lecco, è stata introdotta dal presidente uscente Somaruga, che ha relazionato i presenti in merito all’attività svolta dal Consiglio Direttivo nell’ultimo quinquennio. Quindi si è passati alla votazione del nuovo presidente (Somaruga e anche l’ex consigliere Matteo Corno non erano più eleggibili per limiti di età, ndr), con la elezione all’unanimità di Mattia Maddaluno di Lecco (consigliere del Direttivo dei Giovani dal 2013) che resterà in carica per il quinquennio 2018-2023.

Il voto per il nuovo Direttivo ha visto invece l’elezione, sempre all’unanimità, alla carica di consigliere di Francesca Maggi di Bosisio Parini, Stefania Vesentini di Cesana Brianza, Andrea Secchi di Calolziocorte (che era presente anche nel Consiglio uscente) e Nicolò Gerin di Valmadrera.

Maddaluno, che compirà 29 anni a maggio, è socio del negozio Legea di Lecco: “Ringrazio per la fiducia che mi è stata accordata dai giovani che mi hanno eletto. Credo che questo consiglio, che ha un’età media bassa, possa lavorare bene. In occasione del primo direttivo valuteremo idee e progetti per il Gruppo”. E aggiunge: “Voglio ringraziare in modo particolare Claudio Somaruga che è stato un grande presidente dei Giovani: a lui chiederò sicuramente dei consigli”.