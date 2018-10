LECCO- Maurizio Oreggia è il nuovo segretario generale della Fiom Cgil Lecco. Con 62 voti a favore (e solo due astenuti) il 44enne lecchese prende il posto di Luigi Panzeri, eletto lo scorso anno e andato in pensione in questi giorni.

Già componente della segreteria provinciale, Oreggia è sempre stato in Fiom, distaccato dal 2011. “Prometto di essere leale nei confronti dell’organizzazione, serio, mi impegnerò al massimo come ho sempre fatto – afferma il neoletto – Sicuramente in qualche caso sbaglierò, ma metterò in campo tutto me stesso”.

Oreggia ha incassato anche la fiducia di Michela Spera (componente della segreteria nazionale Fiom), che ricorda come “ci siano sempre stati grandi dirigenti provenienti da Lecco”, e del segretario generale della Fiom Lombardia Alessandro Pagano.

Durante il ventesimo congresso della Fiom lecchese, andato in scena all’hotel San Martino di Garbagnate Monastero nelle giornate di giovedì e venerdì, è stato eletto anche il nuovo consiglio direttivo, presieduto da Renato Valsecchi.

Nella giornata di giovedì Panzeri ha salutato i suoi delegati: “Mi rattrista lasciare quella che per anni ho considerato la mia seconda casa, ma nel contempo sono felice, perché ora la mia vera famiglia mi attende per offrirmi tutte le attenzioni e l’affetto che necessito in questo particolare momento della mia vita”.