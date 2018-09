LECCO – “Il Metalmeccanico è il settore che sta pagando più degli altri settori il peso della crisi. Non ha avuto l’attenzione necessaria da parte dei Governi che si sono avvicendati, hanno creduto che questo Paese potesse crescere senza il manifatturiero e hanno perso il tempo che sarebbe servito ad investire nella crescita del settore”.

A parlare è il segretario nazionale dei metalmeccanici della Uil, Rocco Palombella, presente al convegno che mercoledì mattina ha riunito dirigenti e associati del sindacato alla sala conferenze dell’Hotel San Martino di Garbagnate Monastero.

Reduce dall’incontro con il vicepremier e ministro Luigi Di Maio, sul tema degli ammortizzatori sociali, Palombella ha parlato di “timidi segnali di accoglimento” da parte del Governo.

“Gli ammortizzatori sociali rappresentano un elemento importante in questo momento ancora di crisi. Di Maio ne ha garantito la copertura nei casi di cessazioni e chiusure di attività, sulle riorganizzazioni non c’è stata una risposta positiva. L’importante è però aver ottenuto un tavolo di confronto sulle politiche attive e investimenti, senza i quali rischiamo di avere solo misure al sostegno del reddito che non creano ricchezza. Lo sviluppo economico non lo fanno la cassa integrazione o le forme di assistenzialismo, lo fanno Industria 4.0, l’innovazione. Se vogliamo aiutare i giovani dobbiamo coinvolgerli nei processi produttivi, renderli protagonisti nella realizzazione di qualcosa. Ciò è mancato negli altri Governi, speriamo che questo sia differente”.

Il segretario della Uilm aveva già incontrato il vicepremier nella trattativa per l’Ilva di Taranto, “un accordo difficile e sofferto – racconta – ma che finalmente dà una prospettiva ed un futuro industriale”.

Le voci sulla ripresa sono premature per il leader dei metalmeccanici della Uil. “Non siamo fuori dalla crisi – dice – oggi più di ieri è necessario parlare di sviluppo e programmazione per cogliere i cambiamenti che il settore ancora dovrà affrontare”.

Lecco, con la sua industria manifatturiera, “è un territorio importante e qui la Uilm negli ultimi anni ha saputo fare bene. La mia presenza lo testimonia. Il mio plauso va ad Enrico Azzaro e alla squadra che ha creato attorno a sé. Il sindacato a Lecco non aveva più una sua rappresentanza, abbiamo inserito un nuovo gruppo dirigente che è stato capace di raggiungere risultati importantissimi ed oggi la Uilm di Lecco è nelle aziende del territorio”.