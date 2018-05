MONZA – E’ il fulcro del progetto di fusione societaria della cosiddetta Multiutility del Nord a cui partecipa anche Lario Reti Holding: ACSM-AGAM SpA, partecipata al 10.53% dal Comune di Monza, ha un nuovo presidente, è l’imprenditore brianzolo Paolo Busnelli.

Venerdì il sindaco di Monza, Dario Allevi, ha siglato il decreto che ufficializza la nomina del nuovo presidente a capo del consiglio di amministrazione, La designazione è avvenuta in esito all’avviso pubblicato dal Comune il 18 aprile scorso, al quale hanno risposto 13 aspiranti candidati.

L’incarico, di durata triennale è strategico poiché inserito nei patti parasociali della maxi-aggregazione delle multiutilities del nord della Lombardia, che coinvolge i territori di Monza, Como, Lecco, Varese e Sondrio, nonché il partner industriale A2A SpA.

“Al futuro presidente i miei migliori auguri di buon lavoro – ha commentato il primo cittadino di Monza – Sono arrivate candidature da diverse parti del paese, ma non ho avuto dubbi a scegliere un monzese doc con un curriculum vitae di assoluto prestigio. Credo, infatti, che anche scelte come questa aiutino un territorio a crescere, creando quel senso di appartenenza alla comunità fondamentale per affrontare le tante sfide da vincere grazie al gioco di squadra”.

L’operazione assegna agli enti locali e società pubbliche la maggioranza del capitale sociale e ad A2A la leadership industriale del gruppo con il 39% circa delle azioni. Nasceranno contestualmente alla holding sei società di business: Como ospiterà quella dedicata alla distribuzione del gas, Sondrio quella della distribuzione di energia elettrica, Lecco con Acel e Lario Reti Gas il polo della vendita del gas e dell’energia elettrica e Varese la società che si occuperà dell’Ambiente.

Il territorio di Monza ospiterà la sede della holding e delle due società di business dedicate alla tecnologia e all’innovazione, con particolare riferimento al teleriscaldamento, gestione calore, illuminazione pubblica, efficientamento energetico e smart-city.